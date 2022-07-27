Ринок в Ухані з високою ймовірністю був епіцентром поширення коронавірусу, – нові дослідження науковців

Вчені дійшли висновку, що найперші випадки інфікування так чи інакше були в людей, які працювали на ринку, ходили туди за покупками чи жили поруч.

Ринок морепродуктів в китайському місті Ухань з високою ймовірністю був епіцентром розповсюдження коронавірусу. Про це йдеться у двох нових дослідженнях учених, опублікованих у журналі Science – одному з найбільш авторитетних наукових видань. Огляд статей навели Washington Post та CNN.

Один з авторів першого дослідження, імунолог науково-дослідницького інституту Scripps Researc (Сан-Дієго, Каліфорнія) Крістіан Андерсен, вважає, що походження вірусу з ринку доводиться цілою низкою доказів, зокрема кластеризацією ранніх випадків коронавірусу довкола ринку. Науковці вважають, що ці докази роблять походження вірусу з ринку не лише ймовірним, а єдиним сценарієм, який відповідає наявним даним.

У статті йдеться, що непропорційно велика кількість слідів вірусу була отримана в тій частині ринку, де продавалися живі тварини. Хоча "точні обставини залишаються незʼясованими", вірус, ймовірно, був у тварин, проданих на ринку наприкінці 2019 року. Тварини розташовувались близько один від одного і могли легко обмінятися мікробами, однак які саме тварини – не зʼясовано.

"Вірус почав розповсюджуватись серед людей, які працювали на ринку, але потім став ширитись в довкіллі, коли продавці ходили в магазини й заражали людей, які там працювали", – вважає вірусолог-еволюціоніст з Університету Аризони Майкл Воробі.

Воробі – один із 18 вчених, які в травні 2021 року підписали опублікований журналом Science лист із закликом розслідувати походження вірусу включно з тезою про його витік із лабораторії. Невдовзі після цього президент США Джо Байден дав завдання американській розвідці розслідувати всі можливі причини походження пандемії. Огляд мав висновок, що вірус не було створено як біологічну зброю, але зрештою дійти висновку, звідки він взявся, не вдалося. Тепер Воробі вважає, що отримані докази дають підстави вважати, що спалах був саме на ринку, а альтернативні сценарії, включно з лабораторією, не є такими правдоподібними.

Воробі зауважив, що науковці нанесли на мапу найперші випадки зараження людей, які не працювали на ринку, однак зʼясувалося, що ці люди жили чи ходили на роботу поруч із ним.

Друга стаття використовує молекулярний підхід та визначає, коли коронавірусні інфекції вперше перейшли з тварин на людей. Вчені вважають, що вірус потрапляв у людську популяцію не один, а кілька разів наприкінці 2019 року. Геномний аналіз ранніх випадків показує дві різні лінії. Обидві були виявлені в довкіллі ринку. Науковці припускають, що перша передача вірусу до людини відбулась приблизно 18 листопада 2019 року та походить від лінії B. Цю лінію виявили тільки в людей, які мали прямий звʼязок із ринком.

Лінія А була виявлена в людей, які жили чи бували поруч із ринком, але не працювали там.

Автори публікацій визнають, що все ще залишається багато незʼясованих питань, які потребують подальшого вивчення, наприклад, через які саме тварини поширився вірус.

"Все, що передувало – які тварини, звідки вони взялися, як все це повʼязано – на цьому етапі асолютно невідомо", – заявив на брифінгу Андерсон.

Він додав, що теорія про витік вірусу з лабораторії не є спростованою.

Нагадаємо, коронавірус почав поширюватись у китайському місті Ухань (провінція Хубей) наприкінці 2019 року. Більшість вчених вважають, що COVID-19 – вірус зоонозного походження. Передбачається, що він міг передатися людині від кажанів. Але оскільки еволюційна дистанція від нього до SARS-CoV-2 становить кілька десятиріч, повинна була бути проміжна ланка.

У березні 2021 року спільне дослідження Всесвітньої організації здоров'я та Китаю відкинуло версію лабораторного походження коронавірусу. Згідно з ним, SARS-CoV-2, швидше за все, передався людині від кажанів через проміжну ланку.