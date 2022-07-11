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На період дії воєнного стану діти з інвалідністю можуть дистанційно проходити комісію

Українці мають право звертатися до МСЕК заочно та незалежно від місця проживання чи перебування.

На період дії воєнного стану діти з інвалідністю можуть дистанційно проходити комісію
Фото: Михайло Подоляк

Діти з інвалідністю можуть дистанційно проходити комісію.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Процедуру встановлення та продовження інвалідності спростили на період дії воєнного стану.

У МОЗ наголосили - ніхто не може вимагати укладання декларації між пацієнтом, що належить до внутрішньо переміщених осіб, та лікарем, який направляє дитину на лікарсько-консультативну комісію.

Українці мають право звертатися до медико-соціальної експертної комісії задля встановлення інвалідності заочно і незалежно від місця проживання чи перебування. 

"Якщо дитина з інвалідністю, якій виповнилось 18 років, не може прибути на огляд до МСЕК, така комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше Кабмін спростив перетин кордону для людей з інвалідністю.

Контррозвідники Служби безпеки встановили, що посадовці військового шпиталю в Києві налагодили механізм вимагання грошей від військовослужбовців та учасників бойових дій АТО/ООС за проходження військово-лікарської комісії та отримання статусу інваліда.

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