Вартість таких "послуг" складала від $1500, залежно від ступенів розладів.

Контррозвідники Служби безпеки встановили, що службові особи військової медичної установи налагодили механізм вимагання грошей від військовослужбовців та учасників бойових дій АТО/ООС за проходження військово-лікарської комісії та отримання статусу інваліда.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що слідчі отримали дані про схему надання інвалідності різних категорій за фіктивними документами. Вартість таких "послуг" складала від $1500, залежно від ступенів розладів.

За попередніми підрахунками, дії зловмисників завдали державному бюджету збитків на більше ніж 20 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали одного з фігурантів справи під час отримання другої частини хабаря. Йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.

Фото: СБУ

Правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та проживання зловмисників, під час яких в одного з фігурантів виявлено гроші, ймовірно, отримані від протиправної діяльності. Вирішується питання щодо оголошення про підозру іншим фігурантам справи.

Фото: СБУ

Нагадаємо, в липні в Києві викрили медиків, які вимагали у ветеранів до $4 тис. за оформлення інвалідності. Керував здирництвом очільник районної МСЕК Київщини.