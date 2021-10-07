У Харкові посилюються карантинні обмеження з 10 жовтня

Місто перебуватиме в "помаранчевій" зоні до 18 жовтня.

У Харкові з 10 жовтня запроваджуються нові карантинні обмеження, встановлені для "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на позачерговому засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє пресслужба Харківської міської ради, причиною такого рішення стало погіршення епідеміологічної ситуації в регіоні.

Так, з неділі в Харкові вводяться додаткові протиепідемічні заходи. Зокрема, забороняється:

прийом відвідувачів у кінотеатрах, кінозалах, театрах та інших закладах культури з наповненістю більше 50% місць;

перебування без респіраторів або захисних масок на територіях закладів охорони здоров'я та освіти; в підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування.

Керівникам підприємств, установ і організацій рекомендовано утриматися від проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, а керівникам суб'єктів господарювання всіх форм власності - забезпечити проведення вакцинації персоналу або регулярне тестування на COVID-19.

В громадському транспорті кількість пасажирів обмежується кількістю місць для сидіння і обов'язкові маски, у торгово-розважальних центрах, точках громадського харчування - теж масковий режим. Спортзали працюють на 50% від заповнюваності. Школи при цьому працюють у звичайному режимі.

Список обмежень в подальшому буде доповнений Держкомісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Харків перебуватиме в "помаранчевій" зоні до 18 жовтня, і якщо стануться якісь зміни з рівнем захворюваності, то колір зони може бути переглянутий", - заявив заступник Харківського міського голови Андрій Руденко.

Нагадаємо, міський штаб оперативного реагування рекомендує запровадити посилення карантину у Львові з 14 жовтня. Остаточне рішення має бути ухвалене у п'ятницю, 8 жовтня.