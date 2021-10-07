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На Закарпатті легківка Audi потаранила шкільний автобус

Водія авто довелося вирізати рятувальникам.

Фото: zk.dsns.gov.ua

У Берегівському районі Закарпаття сталася ДТП за участю шкільного автобуса. Сьогодні вранці автомобіль Audi-100 зіткнувся зі шкільним автобусом Вилоцької територіальної громади. У момент аварії дітей в автобусі було.

Унаслідок ДТП постраждав водій Audi. З понівеченої автівки його вирізали рятувальники, інформує пресцентр обласного управління ДСНС.

Аварія сталася о 08:50 на відрізку автошляху М-23 Берегово-Вилок-Велика Копаня, між селами Підвиноградів та Руська Долина.

За попередніми даними, водій легковика не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автобусом.

"На щастя, учнів на момент ДТП у транспортному засобі не було. Фахівці 18-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Виноградів, котрі прибули за викликом, за допомогою гідравлічного інструменту вивільнили 52-річного керманича Audi-100 з потрощеної автівки та передали потерпілого медпрацівникам", - сказано в повідомленні.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Фото: zk.dsns.gov.ua

Раніше повідомляли, що на Рівненщині автобус з паломниками, які поверталися з Києва, зіткнувся з вантажівкою.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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