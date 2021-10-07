Голова правління Укрексімбанку вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний
Голова правління Укрексімбанку вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний
Голосування за призначення нового спікера Ради та першого "віце" буде в п’ятницю, – Арахамія
Голосування за призначення нового спікера Ради та першого "віце" буде в п’ятницю, – Арахамія
Батько і тренер Лопеса виставив Ломаченку свідомо неприйнятні умови реваншу
Батько і тренер Лопеса виставив Ломаченку свідомо неприйнятні умови реваншу
Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
Верховна Рада відкликала з посади спікера Верховної ради Дмитра Разумкова (оновлено)
Верховна Рада відкликала з посади спікера Верховної ради Дмитра Разумкова (оновлено)
Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку
Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку
Шмигаль анонсував "червону" зону в окремих областях найближчими днями
Шмигаль анонсував "червону" зону в окремих областях найближчими днями
Молдова добудувала газогін, який позбавляє її залежності від "Газпрому"
Молдова добудувала газогін, який позбавляє її залежності від "Газпрому"
Колишня дружина Саакашвілі заявила, що не знала про його стосунки з депутаткою Ради
Колишня дружина Саакашвілі заявила, що не знала про його стосунки з депутаткою Ради
ГоловнаПраво

Суд оштрафував 34-річного закарптаця за фейки про коронавірус

Чоловік поширив 16 постів про пандемію, інформація в яких була визнана неправдивою.

Суд оштрафував 34-річного закарптаця за фейки про коронавірус
Фото: runews.su

Міжгірський районний суд Закарпатської області оштрафував 34-річного Ростислава Токара за поширення фейкової та маніпулятивної інформації про COVID-19 у Facebook.

Чоловік поширив 16 постів про пандемію, інформація в яких була визнана неправдивою. Порушення зафіксували працівники СБУ, повідомляє ZAXID.NET.

За даними працівників СБУ, 34-річний Ростислав Токар у період із 22 березня по 10 серпня 2021 року систематично поширював у Facebook маніпулятивні пости про пандемію COVID-19.

"Всього чоловік поширив 16 інформацій, які не відповідають дійсності та спростовані українськими волонтерськими інтернет-проектами "СтопФейк" та "ВоксЧек". Це підтверджено актом огляду веб-сторінки в інтернеті, складеним співробітником СБУ від 25.08.2021 та роздруківками скріншотів з веб-ресурсу Facebook", – зазначається у тексті рішення.

Цікаво, що Ростислав Токар на місцевих виборах 2020 року балотувався до Міжгірської селищної ради від політичної партії "Слуга народу", однак не увійшов до списку обраних депутатів.

Суддя Міжгірського районного суду Володимир Кривка визнав Ростислава Токара винним за статтею 173-1 КУпАП (поширення неправдивих чуток) і зобов’язав сплатити штраф у сумі 255 гривень. Також з обвинуваченого стягнули судовий збір у розмірі 454 грн.

Чоловік має право на оскарження рішення суду упродовж п’ятнадцяти днів.

Раніше на Дніпропетровщині лікаря оштрафували на 34 тис. гривень і на рік позбавили права діяльності за підробку ковід-сертифікатів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також