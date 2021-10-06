Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють у причетності до створення незаконного збройного формування.

Про це повідомляє ”Укрінформ”.

За інформацією УНІАН, підтримати Семенченко до суду прийшли кілька десятків людей. Вони на знак протесту перекрили вихід із залу засідань, щоб виключити вивіз Семенченко з будівлі суду.

Згодом конвою все ж вдалося вивести Семенченко із залу.

Активісти згодом оголосили про намір влаштувати акцію протесту біля будівлі Офісу президента.

Нагадаємо, що колишнього народного депутата Семена Семенченка заарештували 26 березня за створення "приватної армії". Він перебував у СІЗО чотири місяці, потім його відпустили під домашній арешт, але за два тижні знову взяли під варту.

За версією СБУ, Семенченко і так званий таємний агент НАБУ Євген Шевченко у 2018 році організували громадську організацію з охоронних послуг. СБУ вважає, що вона фактично стала приватною військовою компанією, діяльність яких на території України заборонена, і тому вважається незаконними збройними формуваннями.

Семенченку закидали ч.2 ст.28 ч.2 ст.260 (створення незаконного збройного формування), ч.3 ст.260 (керівництво незаконним збройним формуванням), ч.3 ст.27 ч.2 ст.258 (організація теракту) Кримінального кодексу.

На початку липня стало відомо, що Семенченку висунули нову підозру за ч.3 ст.27 та ч.2 ст. 28 та ч.1 ст.263 (придбання та зберігання зброї) Кримінального кодексу України.