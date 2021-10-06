Голова правління Укрексімбанку вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний
Голова правління Укрексімбанку вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний
Денис Шмигаль: "Середня зарплата в Україні зараз уже вища за 500 доларів. Це абсолютний рекорд для нашої держави"
Денис Шмигаль: "Середня зарплата в Україні зараз уже вища за 500 доларів. Це абсолютний рекорд для нашої держави"
У КНУ імені Шевченка п'ятьом інститутам надали статус навчально-наукового
У КНУ імені Шевченка п'ятьом інститутам надали статус навчально-наукового
Початок неминучого: чому «пропав» Фейсбук і чим це загрожує людям
Початок неминучого: чому «пропав» Фейсбук і чим це загрожує людям
Дві фракції двічі намагалися відсторонити Стефанчука від головування на засіданні Верховної Ради (оновлено)
Дві фракції двічі намагалися відсторонити Стефанчука від головування на засіданні Верховної Ради (оновлено)
У Молдові затримали генерального прокурора
У Молдові затримали генерального прокурора
У Кривому Розі на вулиці розлили більш ніж кілограм ртуті
У Кривому Розі на вулиці розлили більш ніж кілограм ртуті
Саакашвілі оприлюднив лист до Зеленського
Саакашвілі оприлюднив лист до Зеленського
Нардепка Ясько зустрілася із заарештованим Саакашвілі (оновлено)
Нардепка Ясько зустрілася із заарештованим Саакашвілі (оновлено)
ГоловнаПраво

Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою

Колишнього депутата підозрюють у причетності до створення незаконного збройного формування.

Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою
Фото: Макс Требухов

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють у причетності до створення незаконного збройного формування.

Про це повідомляє ”Укрінформ”.

За інформацією УНІАН, підтримати Семенченко до суду прийшли кілька десятків людей. Вони на знак протесту перекрили вихід із залу засідань, щоб виключити вивіз Семенченко з будівлі суду.

Згодом конвою все ж вдалося вивести Семенченко із залу.

Активісти згодом оголосили про намір влаштувати акцію протесту біля будівлі Офісу президента.

Нагадаємо, що колишнього народного депутата Семена Семенченка заарештували 26 березня за створення "приватної армії". Він перебував у СІЗО чотири місяці, потім його відпустили під домашній арешт, але за два тижні знову взяли під варту.

За версією СБУ, Семенченко і так званий таємний агент НАБУ Євген Шевченко у 2018 році організували громадську організацію з охоронних послуг. СБУ вважає, що вона фактично стала приватною військовою компанією, діяльність яких на території України заборонена, і тому вважається незаконними збройними формуваннями.

Семенченку закидали ч.2 ст.28 ч.2 ст.260 (створення незаконного збройного формування), ч.3 ст.260 (керівництво незаконним збройним формуванням), ч.3 ст.27 ч.2 ст.258 (організація теракту) Кримінального кодексу.

На початку липня стало відомо, що Семенченку висунули нову підозру за ч.3 ст.27 та ч.2 ст. 28 та ч.1 ст.263 (придбання та зберігання зброї) Кримінального кодексу України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також