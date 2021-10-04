Дмитро Разумков запустив процедуру свого відкликання з посади голови Верховної Ради України.

Про це він повідомив у Telegram.

"За поданням народного депутата Давида Арахамії запускається процедура відкликання Голови Верховної Ради України з посади. Як і наголошував раніше, все відбуватиметься відповідно до закону та Регламенту!" - повідомив Разумков.

Він також оприлюднив звернення голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, у якому той вимагає включити розгляд цього питання до порядку денного "на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції".

Зверення Арахамії також містить підписний лист за відставку Разумкова. Документ підписали 175 народних депутатів.

Фото: Дмитро Разумокв текст звернення

Нагадаємо, на засіданні фракції "Слуга народу" в Трускавці, що проходило 1-2 жовтня, зібрали підписи за реєстрацію постанови про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Процедура була ініційована очільником фракції СН Давидом Арахамією.