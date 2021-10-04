«Трускавець». Версія 2

Одразу після парламентських виборів 2019 року партія «Слуга народу» зібрала у Трускавці своїх новоспечених народних депутатів – щоб пояснити неофітам ази роботи в парламенті. Майже через два з половиною роки «слуги» знову зібралися в Трускавці – щоб підбити підсумки «політичного екватора» партії влади, а головне – зібрати підписи за відкликання з посади спікера колишнього соратника Дмитра Разумкова . Устигли навіть трохи розважитися – фіналом виїзного засідання фракції став гала-концерт з нагородженням партійними «оскарами» та вечірка із сетами голови фракції «Слуги народу» Давида Арахамії. Як це було – в репортажі LB.ua.

«Ми йому говорили: «Не треба ставити палиці в колеса з законом по олігархах. Зможеш утриматися в кріслі ще на рік»

Зі самого ранку 1 жовтня в осінньому Трускавці було гаряче. Біля залізничного вокзалу, куди прибували «слуги», і на шляху до готелю «Ріксос Прикарпаття» (також депутати мешкали в «Міротелі» та «Лісовій пісні» неподалік) – велика кількість поліцейських і співробітників УДО. Депутатам організували трансфер до місць проживання автобусом з написом іспанською «Puesta del sol» («Захід сонця»).

Біля «Ріксосу» (саме там відбувався тренінг для майбутніх депутатів «Слуги народу» в липні 2019 року) – чимало охорони, кінологи з собаками. Перевіряли всі люки та дерева – це стандартна процедура УДО перед візитом першої особи. А на сам приїзд президента Володимира Зеленського тут чекали наступного дня.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Дожидаючи партійних заходів, депутати охоче розповідали: керівництво рекомендувало самостійно оплатити вояж до Трускавця. Чимало парламентарів саме так і зробили. Микита Потураєв у спілкуванні з LB.ua поділився, що приїхав сюди за кермом свого авто та сплатив за дві доби в «Міротелі». Там само власним коштом поселилася депутатка Ольга Смаглюк-Василевська - по 3 тис. грн за добу. До речі, вартість проживання в «Ріксосі», який став основним штабом, була меншою – трохи більше ніж 2 тис. грн за особу в номері для двох.

Однак дехто скористався партійним бюджетом. Так, Микола Тищенко зізнався, що його перебування оплатять із партійних коштів. «І ви незабаром побачите звіт (фінансовий, – LB.ua) партії, де це буде показано», – говорив він журналістам.

Головна тема розмов – майбутня відставка спікера Дмитра Разумкова. Микита Потураєв нагадав своє минулорічне інтерв'ю LB.ua, в якому прогнозував вірогідний «похід» Разумкова на нових парламентських «окремим фронтом». Микола Тищенко ж «смалив», що має «питання щодо командності та риторики» в роботі спікера.

Несподіванкою стала заява Давида Арахамії, який приїхав у «Ріксос» близько опівдня. За його словами, він привіз до Трускавця підписні листи (для реєстрації проєкту постанови про відкликання з посади спікера потрібні не менш ніж 150 підписів народних депутатів). Утім, за словами голови фракції «Слуги народу», це ще нічого не означає.

«Ви знаєте, скільки разів ми брали такі підписні листи для відставок міністрів? А вони й досі працюють», – розповідав Арахамія з посмішкою.

Фото: Анна Стешенко

У спілкуванні офрекордс «слуги» стверджували, що «відставка Разумкова – принципова позиція для президента». «Усе. Вороття назад уже не може бути. Хоча спроби «зарити сокиру» війни були», – переконував один депутат.

Натомість заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в коментарі LB.ua дипломатично зауважив, що «питання Разумкова в наших нарадах з президентом немає».

Співрозмовник LB.ua у керівництві фракції розповів, що останнім часом було декілька зустрічей, на яких Дмитра Разумкова переконували не йти проти позиції партії. Зокрема, спікера просили не відправляти законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії. «Я говорив: «Дімо, це не твоя гра, а інших… Але він запустив процес із «Венеціанкою», – заявив нардеп. – Потім розпочалися взаємні «кусання» на ефірах. Останньою краплею стали заяви спікера про незаконність «скороченої процедури» голосування за закон (про олігархів, – LB.ua) у цілому».

«Усі добре розуміли ще минулого року, що він (Разумков, – LB.ua) хоче йти своїм політичним шляхом. Будувати окрему, свою історію, що в нього є політичні амбіції. Але ми йому говорили: «Не треба ставити палиці в колеса з законом по олігархах – зможеш утриматися в кріслі ще на рік, а потім уже напередодні нової парламентської кампанії хайпанути, гучно вийти, – додав співрозмовник LB.ua. – Ми також пропонували призначити нашого керівника апарату – В’ячеслава Штучного (наразі функції «в.о.» виконує Михайло Теплюк). Бо саме апарат за результатами погоджувальної ради формує порядок денний розгляду законопроєктів на пленарному тижні. І кожного разу ми бачимо, що не виконуються домовленості щодо порядку денного, який ми обговорюємо з президентом, Кабміном і депутатами. Там постійно з’являються відверті «шкурнячки», лобістські законопроєкти окремих депутатів, які мають зв’язки з апаратом. Потім у президента виникають питання до нас».

Фото: Макс Левин

За словами депутата, Дмитро Разумков не погодився ні на заміну керівництва свого апарату, ні на поступки з законом про олігархів. «Хоча ми попереджали: «Ми тебе звільняємо. І вже через два тижні в усіх новинах і на ефірах тебе будуть підписувати «Спікер такого року». Через місяць узагалі забудуть», – переконаний нардеп. – Ми дуже просто зберемо 240 голосів «за». Зрозуміло, що нас підтримає більшість нардепів з «Майбаху» та «Довіри», частина «Голосу» (група «Солідарність» Олександри Устінової та Юлії Клименко, які звинуватили голову фракції Ярослава Железняка в нелегітимності, – LB.ua). Ні, вони не просили в обмін для себе крісло першого віцеспікера. Їм потрібен бюджет, «соцеконом».

Ще один представник керівництва «Слуги» додав: голосування за відкликання з посади планують провести в четвер, 7 жовтня. (8 жовтня у Дмитра Разумкова день народження, – LB.ua). «Це не буде «подарунком». Але ми готуємося», – розповів він.

Натомість співрозмовники LB.ua в оточенні спікера переконані: процедура займе приблизно два тижні – оскільки за Регламентом ВР, спікер має підготувати звіт про свою роботу та виконання кошторису Верховної Ради цього року. Також власний висновок має подати Рахункова палата.

Що ж до можливого наступника Дмитра Разумкова, то єдиним варіантом усі називають першого віцеспікера Руслана Стефанчука. Натомість на його місце «слуги» розглядають декілька кандидатур.

«Наприклад, першим віце може стати Андрій Мотовиловець. Але він у «проблемному» для нас фінансовому комітеті, де є представництво різних інтересів, включаючи олігархів. Він стримує ситуацію, балансує. Тому будемо пропонувати цю посаду обійняти голові партії «Слуга народу» (Олександру Корнієнку, – LB.ua). Це хороший такий буде крок, щоб посилити партію та комунікацію з парламентом», – розповів один «слуга».

Фото: Із сайту політпартії «Слуга народу» Андрій Мотовиловець

Ще один співрозмовник додав, що «також розглядали кандидатуру депутатки Олени Шуляк. Але найбільш імовірно, що буде саме Корнієнко».

Сам Олександр Корнієнко в розмові з LB.ua коректно зазначив, що питання ще не обговорювали на фракції. А вже наступного дня зізнався: «Хоча це і не моя найбільша мрія життя, але якщо команда бачить, що треба посилити напрям, пов’язаний з роботою Верховної Ради, то будемо допомагати команді, розділяти відповідальність».

Перший день «слуг» у Трускавці закінчився smart-вечерею. Оскільки журналістів пустили на цей захід, більшість нардепів залишили вечірку дуже швидко та перебрались у ресторан з дивною, як для Трускавця, назвою «Ё-моё».

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

«У нас так швидко все змінюється, що можуть бути й інші претенденти на виліт»

Другий день виїзного засідання «слуг», яке пафосно назвали «Великою фракцією», розпочався з зустрічі із силовиками. До Трускавця приїхали генпрокурорка Ірина Венедіктова, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, голова НАЗК Олександр Новіков. Очікували також голову СБУ Івана Баканова, однак він не прибув.

«Його відсутність пов’язана з закордонним візитом. Жодної конспірології», – переконували LB.ua співрозмовники в Офісі президента.

Фото: Анна Стешенко

Депутати також ділилися, що на зустрічі з силовиками найбільше на горіхи дісталося голові НАЗК Олександру Новікову: «Бо наразі якщо ти не задекларував навіть 0,0001% якихось акцій, не оформив земельну ділянку десь далеко в селі чи навіть маленьку хату-мазанку – все. Тюрма! Голова НАЗК усіх муштрує. А сама електронна система потребує доопрацювання, внесення змін і синхронізації всіх реєстрів».

В очікуванні президента «слуги» обговорювали прийдешні зміни у владній команді.

«Першим піде спікер. Наступними можуть стати перший віцепрем'єр Олексій Любченко та генпрокурорка Ірина Венедіктова. Чому? Могли б працювати краще... Але точно не цього пленарного тижня», – спрогнозував співрозмовник у керівництві президентської фракції.

Фото: Анна Стешенко

Ще один впливовий «слуга» додав, що причиною ймовірного звільнення першого віцепрем’єра є його конфлікт з Денисом Шмигалем. Проте співрозмовники LB.ua в уряді переконують: питання звільнення Любченка не стоїть у порядку денному.

Сама генпрокурорка в спілкуванні з журналістами попередила, що «любить свою роботу і йти нікуди не збирається».

У підсумку в Трускавці так і не ухвалили якихось рішень щодо кадрових ротацій, тому зберуть окреме засідання фракції вже в столиці.

«Наразі виглядає, можлива відставка лише одного міністра захисту довкілля та природних ресурсів – Романа Абрамовського. Роман Лещенко (про ймовірну відставку якого повідомляли раніше, – LB.ua) в Трускавці говорив з президентом, поки що залишається, – розповів один нардеп. – Міністр оборони Андрій Таран, віцепрем'єр і міністр стратегічних напрямків промисловості Олег Уруський, очільниця Міністерства соціальної політики Марина Лазебна, про можливі відставки яких говорили раніше, також залишаються».

«Чому поки що виглядає саме так? Бо немає заміни. Але в нас так швидко все змінюється, що можуть бути й інші претенденти на виліт», – припустив ще один «слуга» off record.

«Два дні, вирвані з життя»

Кульмінацією став приїзд президента Володимира Зеленського. Тоді ж розпочали і збір підписів за відкликання з посади спікера Дмитра Разумкова.

Він тривав увесь час, поки засідала «Велика фракція», де депутати з головою держави обговорювали план трансформації країни.

«По суті, це дорожня карта того, що не вдалося, де помилки. І що треба зробити. Коли ми лише прийшли до влади, то пропонували відразу запровадити дефіскалізацію, запустити максимально приватизацію. Зараз уже зрозуміло, де ми помилялися. Так просто нічого не робиться», – розповів після презентації нардеп Олексій Устенко.

Фото: Фейсбук Слуга Народу

Близько 17:00 офіційно стало відомо, що понад 150 підписів для реєстрації проєкту постанови про відкликання спікера таки зібрали. Депутатка Юлія Гришина написала, що процес був простим, нікого не примушували. Інші ж джерела, навпаки, стверджували, що їм «весь час телефонували, переконували».

«Це не фракція, а шапіто. Це два дні, вирвані з життя. Нас зібрали тут лише з однією метою – зібрати підписи за відставку спікера Разумкова. Бо в Києві підписи не зібрали б. А тут був президент, все контролювали. Хоч і тут не хотіли підписувати! Протягом декількох годин тут був такий рух!.. Коли вже назбирали 150 голосів, то інші почали теж підписувати», – розповів один депутат.

«У Раді зібрати підписи було б дуже складно. А всі ці кластери та розмови, плани реформ – марно витрачений час. Таке враження, що в закритому приміщенні, де було дуже душно, нас брали змором», – переконана його колега по фракції.

Єдине кадрове питання – по Разумкову – таки поставили на голосування після завершальної промови президента (в якій він заявив, що партія «Слуга народу» лише народилася та «почала ходити»). Правда, перед цим у депутатів забрали мобільні телефони – такою нібито була вимога співробітників УДО.

«Питання по Разумкову поставив на голосування Арахамія, голосували руками. Більшість проголосувала «за», – розповів учасник засідання.

Фото: Фейсбук Слуга Народу

За інформацією LB.ua, не голосували за відставку спікера депутати Василь Мокан, Дмитро Наталуха, Неллі Яковлєва, Сергій Бабак.

«У цілому були лише 208 депутатів у Трускавці (з 244). А зібрали в результаті близько 180 підписів за відставку спікера. Голоси в сесійній залі будемо «добирати» вже за допомогою груп та інших фракцій», – зазначив ще один депутат.

Майже опівночі розпочався обіцяний гала-концерт, який вела Катерина Осадча. І хоча в партійних чатах депутатам рекомендували одягти на захід смокінги, а жінкам – вечірні сукні, були й ті, хто прийшов у светрах.

Фото: Анна Стешенко Олександр Качура

Фото: Анна Стешенко Юлія Гришина

Фото: Анна Стешенко Роман Грищук

Усе почалося з вручення партійних «оскарів» (насправді гарбузів) у 16 номінаціях «Слугам по заслугах». Так, голова аграрного комітету Микола Сольський переміг у номінації «Шаолінь року». Як депутат, який під час прийняття земельного закону провів за трибуною парламенту найбільше часу. Людмила Буймістер (єдина, що не голосувала за закон про олігархів) отримала «оскар» як «Червона кнопка року». Номінацію «18+» присудили Галині Третьяковій за листування з чоловіком «про матрац» у сесійній залі. Завершили вечірку танцями під DJ-сети голови фракції Давида Арахамії близько третьої ночі. Наостанок депутатам порадили добре виспатися, бо «пленарний тиждень у Раді буде ще тим».