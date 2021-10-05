Саакашвілі оприлюднив лист до Зеленського

Експрезидент Грузії, глава Виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеїл Саакашвілі оприлюднив лист на адресу президента України Володимира Зеленського.

На сторінці Саакашвілі в Facebook, яку після його арешту ведуть соратники політика, йдеться, що експрезидент вважає себе "особистим в'язнем Путіна" і дуже високо цінує принципову позицію Зеленського.

"Шановний Володимире Олександровичу,

Глибоко зворушений вашими словами і відгуком справжнього державного діяча високого класу на мій незаконний арешт і ув'язнення у Грузії за сфальсифікованими звинуваченнями, які крім Росії не визнає ніхто в світі.

Я більше життя люблю свою Грузію, але дуже люблю і Україну, мою другу батьківщину, де провів багато років свого життя і де у мене є сім'я і друзі, і громадянство, яке я дуже ціную. Я все життя буду пишатися тим, що мав можливість додати свій скромний внесок у історичні зміни і реформи, які ви проводите. Оскільки я фактично є особистим в'язнем Путіна, то дуже високо оцінюю вашу принципову позицію щодо захисту України, всього регіону і всіх в'язнів імперії", – написав Саакашвілі.

Саакашвілі затримали в Тбілісі в п'ятницю, 1 жовтня, після того, як колишній президент Грузії напередодні парламентських виборів приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Грузинські правоохоронці затримали політика та доправили до ізолятора. На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем та заявив про початок голодування.

МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Санкція статті за це передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Саакашвілі очолював Грузію в 2004-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Після цього проти політика порушили ряд кримінальних справ, за деякими з них він був заочно засуджений на тюремні терміни.

У 2015 році він втратив грузинське громадянство і є громадянином України.

Президент Володимир Зеленський висловив занепокоєння з приводу арешту Саакашвілі, який в Україні очолює Виконавчий комітет Національної ради реформ.