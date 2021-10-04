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​"Слуги народу" пропонують розглянути "антиахметівський" законопроєкт за особливою процедурою

Відповідна пропозиція надійшла до Верховної Ради.

​"Слуги народу" пропонують розглянути "антиахметівський" законопроєкт за особливою процедурою
Фото: LB.ua

Депутати фракції "Слуга народу" пропонують застосувати особливу процедуру під час розгляду законопроєкту №5600.

Про це повідомила пресслужба спікера парламенту Дмитра Разумкова.

"Надійшла пропозиція від депутатської фракції "Слуга народу" щодо застосування відповідно до ст.119-1 Регламенту особливої процедури під час розгляду Проєкту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (№5600)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада на позачерговому засіданні схвалила в першому читанні "рентний" законопроєкт 5600, названий також "антиахметівським". За проголосували 264 депутати, з них 223 "слуги народу" із 230 присутніх в залі.

Спікер парламенту Разумков закликав профільний комітет допрацювати законопроєкт, адже зараз він викликає дискусії. Насправді з тексту документу безпосередньо рудного бізнесу, яким займається Рінат Ахметов – лише кілька сторінок, а решта – податки, що стосуються більшості громадян.

23 вересня нардеп Олександр Качура також заявив, що фракція "Слуга народу" збирає підписи для розгляду законопроєкту 5600 "за спеціальною процедурою для зняття поправкового спаму".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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