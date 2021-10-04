​"Слуги народу" пропонують розглянути "антиахметівський" законопроєкт за особливою процедурою

Депутати фракції "Слуга народу" пропонують застосувати особливу процедуру під час розгляду законопроєкту №5600.

Про це повідомила пресслужба спікера парламенту Дмитра Разумкова.

"Надійшла пропозиція від депутатської фракції "Слуга народу" щодо застосування відповідно до ст.119-1 Регламенту особливої процедури під час розгляду Проєкту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (№5600)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада на позачерговому засіданні схвалила в першому читанні "рентний" законопроєкт 5600, названий також "антиахметівським". За проголосували 264 депутати, з них 223 "слуги народу" із 230 присутніх в залі.

Спікер парламенту Разумков закликав профільний комітет допрацювати законопроєкт, адже зараз він викликає дискусії. Насправді з тексту документу безпосередньо рудного бізнесу, яким займається Рінат Ахметов – лише кілька сторінок, а решта – податки, що стосуються більшості громадян.

23 вересня нардеп Олександр Качура також заявив, що фракція "Слуга народу" збирає підписи для розгляду законопроєкту 5600 "за спеціальною процедурою для зняття поправкового спаму".