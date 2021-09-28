Олігархи платитимуть за руду ще менше завдяки правкам до законопроєкту №5600, - ЦЕС

Згідно з розрахунками, економія складе близько 50 центів на тонні.

Між читаннями законопроєкт №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" змінили так, що тепер найбільші фінансово-промислові групи платитимуть ренту на видобуток залізної руди меншу, ніж вони платять зараз.

Про це пише Центр економічних стратегій на основі розрахунків свого старшого економіста Юрія Гайдая.

Згідно з розрахунками ЦЕС, економія складе близько 50 центів на тонні.

Наразі відобувні компанії, включно з тими, що належать Рінату Ахметову, Костянтин Жеваго и Лакшмі Мітталу, платять Із кожної тонни руди 11-12% від собівартості незбагаченої руди. Це - біля $ 3/т, незалежно від світовіх цен.

"У квітні уряд запропонував нараховувати ренту на ринкову ціну руди у порту Китаю, та міняти ставку залежно від ціни.

Наприклад, при ціні від $85 до $120 ставка мала становити 8%, а за ціни більше $180 - 16%. Вже у першому читанні "антиахметівського" законопроєкту 5600 ставки склали 3,5% (якщо ціна до $100) 5% (до 200$) і 10% (>200$)", - зазначили в ЦЕС.

Між першим та другим читанням базу нарахування зменшили на дві складові: фрахт з України до Китаю (орієнтовна ціна $15-20) і внутрішня логістика ($10 за курсом НБУ)

"Тим часом ринок руди увійшов у кризу, ціни різко впали з травневих $200 і прямують до більш звичних $100 за тону. Скільки, за такої редакції 5600, і за таких умов на ринку будуть платити видобувачі руди? Рахуємо: $95-$15-$10=$70 (ціна у порті Китаю, мінімальний фрахт, внутрішня логістика). $70*3,5%= $2,45 за 1 тону руди — це ще менше за нинішні 3$", - пояснили розрахунки в ЦЕС.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада на позачерговому засіданні схвалила в першому читанні "рентний" законопроєкт 5600, названий також "антиахметівським". За проголосували 264 депутати, з них 223 "слуги народу" із 230 присутніх в залі.

23 вересня планувалося, що документ розглянуть, однак "Слуги народу" зняли законопроєкт з розгляду. Раніше нардеп Олександр Качура повідомив, що зараз фракція збирає підписи для розгляду законопроєкту 5600 "за спеціальною процедурою для зняття поправкового спаму".

Спікер парламенту Дмитро Разумков закликав профільний комітет допрацювати законопроєкт, адже зараз він викликає дискусії. Насправді з тексту документу безпосередньо рудного бізнесу, яким займається Рінат Ахметов – лише кілька сторінок, а решта – податки, що стосуються більшості громадян.