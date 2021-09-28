​Ціна на газ в Європі досягла $1000 за тис. кубометрів, нафти - $80 за барель

Ціна газу на голландському хабі TTF у середу, 15 вересня, перевищила 83 євро за МВт-год, що відповідає понад 1000 доларів за тисячу кубометрів.

Одразу після початку торгів вартість жовтневих ф'ючерсів підскочила на кілька відсотків, але потім трохи опустилась - до рівня 82,9 євро, свідчать котирування на біржі ICE Furutes. Вартість листопадового ф'ючерса ще вища - майже 84 долара. Водночас ф'ючерси на літо 2022 року знаходяться на рівні близько 41 євро, тобто трейдери сподіваються на різке падіння цін після зими.

Черговий історичний рекорд пов'язаний із низькими запасами газу в європейських сховищах перед зимою.

Сьогодні також на Лондонській біржі ціна на нафту північноморського сорту Brent сягнула рівня 80 доларів. Цю позначку котирування перевищили вперше з жовтня 2018 року. Барель американської нафти WTO коштує близько 76 доларів.

Подорожання нафти пов'язане зі скороченням світових запасів. Обсяги видобування у США скоротилися після нещодавніх штормів на узбережжі Мексиканської затоки, а у Європі запаси знаходяться нижче середнього рівня протягом усього року.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль недавно пояснив стрімке зростання цін на газ на європейських біржах "енергетичною війною, яку «Газпром» розв'язав для шантажу і введення в експлуатацію Північного потоку-2". За його словами, це очевидний факт, який підтверджується зменшенням експорту з боку російського монополіста в порівнянні з попередніми роками, і відмовою від бронювання додаткових потужностей української газотранспортної системи.

10 вересня Росія завершила будівництво газопроводу "Північний потік - 2" і подала документи на його сертифікацію в Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur). Розгляд цього питання може зайняти до чотирьох місяців, тоді як "Газпром" хоче почати перші поставки ще до кінця року.