У Черкасах тарифи на опалення для населення підняли на 35%, для бюджетних установ - втричі

У Черкасах підняли тариф на тепло для користувачів КП "Черкаситеплокомуненерго". Для населення він виріс на третину, для бюджетних установ - у три рази.

Про це пише місцеве видання "Про все".

"Тариф для населення зріс на 35% - було 1506 гривень, а став 2034 гривні. Для бюджетних установ тариф зріс на 205,2% - був 1414 грн, став 4316 гривень. Тариф для інших споживачів був 1406 гривень, став 1644 гривні. Але фактично для домогосподарств, власників двокімнатних квартир, тариф збільшиться орієнтовно на 200 гривень, для однокімнатних квартир - 100 гривень. Але це підвищення компенсується житловими субсидіями", - заявив директор теплокомуненерго Павло Карась.

За його словами, пройти опалювальний сезон без підвищення тарифів було б неможливо.

Директорка департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради Ірини Удод на засіданні міськвиконкому сказала, що для населення підвищення не буде дуже відчутним, а ось для міського бюджету воно означатиме значне навантаження.

"Додатково на місяць населення сплачуватиме близько 200 гривень. З бюджету ще навантаження 92 мільйони грн на державні установи та близько 64 млн грн на інші організації", - сказала Удод.

У проєкті рішення про встановлення тарифів на тепло для КП "Черкаситеплокомуненерго" пояснюється, що за угодою з "Нафтогаз Трейдингом" підприємство отримуватиме фіксований обсяг газу в розмірі 27,4 млн кубометрів за ціною 7 583,89 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ і витратами на транспортування) та ціною 11 121,38 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ) для газу понад фіксований обсяг.

При розрахунку тарифів врахована ціна природного газу без транспортування та розподілу для населення - 6 183,33 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ), для бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів - 14 250,19 грн за тисячу кубометрів.

В попередньому тарифі ціна природного газу без урахування транспортування та розподілу становила 3 948,00 грн.

Нагадаємо, що два тижні тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль з трибуни Верховної Ради говорив, що тарифи на тепло і гарячу воду під час опалювального сезону мають залишитися на минулорічному рівні.