"Батьківщина" ініціює створення ТСК по тарифах

У Верховній Раді зареєстровано постанову «Батьківщини» щодо створення Тимчасової слідчої комісії по тарифній політиці «Нафтогазу». Про це лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко повідомила на своїй Фейсбук-сторінці. За її словами, комісія розслідуватиме, "чому українцям продають газ у вісім разів дорожче, ніж коштує його видобуток, і хто наживається на цьому".

«Сподіваюсь, що наступного пленарного тижня постанову буде винесено на розгляд сесійної зали та підтримано. І країна нарешті дізнається, чому газ, який коштує 1 гривню, українцям продають щонайменше по 8?! І хто наживається на цій шаленій різниці та людських злиднях?» – зауважила Юлія Тимошенко.

Вона висловила сподівання, що «слуги народу» підтримають вказану постанову.

«Голосування монобільшості за нашу постанову стане найкращим доказом – чи дійсно вони мають бажання та волю навести порядок, чи це все лише шоу для відволікання уваги», – уточнила лідер «Батьківщини».

На її переконання, розв’язання тарифної проблеми вже є, воно міститься у розробленому командою «Батьківщини» законопроєкті №4680, яким передбачається направлення газу вітчизняного видобутку населенню і бюджетним установам за собівартістю плюс 30% прибутку.

«Тоді українські родини отримають український газ за справедливими цінами, а спритні ділки – втратять змогу наживатися на бюджеті», – наголосила Юлія Тимошенко.