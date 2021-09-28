У Маріуполі відрили інноваційну арт-скульптуру «Звуки міста», яка поєднала звук, форму і спогади маріупольців. Новий об’єкт встановили на пірсі біля моря, повідомляє Маріупольська міська рада.

Проєкт «Звуки міста» об’єднав десятки людей з різних міст України, які діляться своїми почуттями, спогадами і асоціаціями. Потім команда фахівців «збирає» найважливіші звуки міста і за допомогою програм звукового дизайну та 3D-візуалізації створює унікальний арт-об’єкт, який не має аналогів.

Ініціаторками проєкту, що поєднав мистецтво і сучасні технології, стали продюсерка GOODMEDIA Альона Тимошенко і засновниця Spilne Art Наташа Ткаченко.

«Маріуполь – місто, в якому дитячий сміх і крики чайок поєднуються з шумом індустріальних підприємств і порту. І з цього поєднання народжується нова енергія і ритми життя цього унікального міста і його мешканців. Завдяки скульптурі «Звуки міста» кожен може відчути і побачити цей ритм», - сказала Альона Тимошенко.

За її словами, місце для скульптури вибрано не випадково. А кольорова гама перекликається з палітрою сонця, що сідає у море.

«В процесі запису звуків і створення фігури ми не очікували, що вийде хвиля. Це дуже символічно для міста на березі моря», - додав міський голова Вадим Бойченко.

Арт-об’єкт у Маріуполі став одним із 7 скульптур «Звуки міста», встановлених у містах України. Він звучить шумом моря і криками чайок, роботою торгового порту та металургійних комбінатів, залізницею, ударами на рингу і дитячим сміхом.

Нагадаємо, раніше мультимедійну арт-скульптуру «Звуки музики» відкрили у Львові в креативному просторі !FESTrepublic.