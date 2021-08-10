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Виставка Пінзеля відкривається у Софії Київській

Проєкт “Катарсис” включає твори Йогана Пінзеля, Франциска Олендзького та Олександра Животкова.

Виставка Пінзеля відкривається у Софії Київській
Йоган Георг Пінзель. Голова ангела (1752-1755)
Фото: LB.ua

11 серпня 2021 року в залах Хлібні Національного заповідника “Софія Київська” відкривається виставковий проєкт “Катарсис”. Експозиція представляє дві скульптури найвидатнішого барокового скульптора України Йогана Георга Пінзеля, а також твори його учня Франциска Олендзького та скульптурні роботи сучасного київського художника Олександра Животкова. Зібрані на виставці об’єкти об’єднує медіум (дерево), манера роботи з ним (експресія) та звернення до релігійно-духовної тематики. Кураторка виставки - Тетяна Волошина.

Роботи Франциска Олендзького та Олександра Животкова
Фото: LB.ua
Роботи Франциска Олендзького та Олександра Животкова

Скульптури Пінзеля та Олендзького привезли в Київ з Львівської національної галереї; останні зберігались у фондах і досі не виставлялися для публіки. 

Виставка “Катарсис” проходить у рамках фестивалю високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage і триватиме до 5 січня 2022 року. Вхід на виставку — за квитком до “Софії Київської”.

Роботи Франциска Олендзького та Олександра Животкова
Фото: LB.ua
Роботи Франциска Олендзького та Олександра Животкова

Йоган Георг Пінзель. Свята Анна (1761)
Фото: LB.ua
Йоган Георг Пінзель. Свята Анна (1761)

Фото: LB.ua

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