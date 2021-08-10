Виставка Пінзеля відкривається у Софії Київській

11 серпня 2021 року в залах Хлібні Національного заповідника “Софія Київська” відкривається виставковий проєкт “Катарсис”. Експозиція представляє дві скульптури найвидатнішого барокового скульптора України Йогана Георга Пінзеля, а також твори його учня Франциска Олендзького та скульптурні роботи сучасного київського художника Олександра Животкова. Зібрані на виставці об’єкти об’єднує медіум (дерево), манера роботи з ним (експресія) та звернення до релігійно-духовної тематики. Кураторка виставки - Тетяна Волошина.

Фото: LB.ua Роботи Франциска Олендзького та Олександра Животкова

Скульптури Пінзеля та Олендзького привезли в Київ з Львівської національної галереї; останні зберігались у фондах і досі не виставлялися для публіки.

Виставка “Катарсис” проходить у рамках фестивалю високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage і триватиме до 5 січня 2022 року. Вхід на виставку — за квитком до “Софії Київської”.

Фото: LB.ua Роботи Франциска Олендзького та Олександра Животкова

Фото: LB.ua Йоган Георг Пінзель. Свята Анна (1761)