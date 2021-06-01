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Із ратуші Бучача обвалилась остання скульптура Пінзеля

Шматок скульптури «Геракла, що вбиває лернейську гідру» обвалився увечері, ніхто не постраждав.

Фото: acebook.com/awiswind

У Бучачі на Тернопільщині зруйнувалась остання скульптура відомого скульптора Йогана Георга Пінзеля, яка прикрашала місцеву ратушу. Унаслідок падіння чималого шматка каменю ніхто не постраждав, пише ZAXID.NET.

Як розповів бучацький активіст Віктор Гребеньовський, шматок скульптури «Геракла, що вбиває лернейську гідру» обвалився увечері, 31 травня. Від скульптури відкололась рука та нижня частина тулуба Геракла. Однак ще більша частина скульптури тріснула і може впасти в будь-яку хвилину.

Фото: Бучач.інфо

Фото: Бучач.інфо

Про необхідність консервування та реставрації скульптури представники влади, реставратори та науковці з Львівської політехніки наголошували ще торік. Однак, жодних робіт не було проведено.

Бучацька ратуша, яка є пам'яткою архітектури XVIII століття, вже понад 15 років перебуває на реставрації. За словами голови ГО "Бучач-АРТ", заслуженого працівника культури України Віктора Гребеньовського, раніше ратушу прикрашали 14 скульптур Пінзеля. У більш-менш хорошому стані збереглися дев'ять. Проте під час реставраційних робіт у 2005 році остаточно було втрачено три з них - «Самсона, що роздирає пащу лева», «Зевса» і «Давида і Голіафа».

Решту скульптур Пінзеля перенесли у виділене Бучацькою міськрадою приміщення, де вони зберігаються досі.

Йогана Пінзеля називають львівським Мікеланджело, адже саме у Львові він багато працював і творив. Найвідоміші його роботи збереглися у Домініканському соборі Львова. До нашого часу вціліли фігури святих Миколая, Августина, Домініка, виконані Пінзелем до 1764 року.

Останні роки свого життя, Пінзель творив на Тернопільщині, зокрема, у Бучачі.

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