Культурні інституції звернулись до президента та уряду із закликом втрутитись у ситуацію з УКФ

На адресу президента України Володимира Зеленського спрямували відкритий лист на захист здобутків Українського Культурного Фонду, які, на думку підписантів, ставить під загрозу діяльність чинного складу Наглядової Ради фонду.

LB.ua публікує це звернення.

Президенту України Зеленському В.О.

Прем’єр-міністру України Шмигалю Д.А.

Міністру культури та інформаційної політики Ткаченку О.В.

Шановний Володимире Олександровичу, шановний Денисе Анатолійовичу, шановний Олександре Владиславовичу!

Ми, представники українського культурного сектора, учасники конкурсного відбору проектів-претендентів на отримання грантів Українського культурного фонду, як тих, що рішенням Наглядової ради УКФ схвалені до реалізації, так і тих, що не підтримані, висловлюємо обурення останніми рішеннями Наглядової ради, що завдають нищівного удару по культурних інституціях та міжнародному іміджу України.

Так, на засіданнях 20, 22 та 24 травня Наглядова рада вперше в історії УКФ кардинально змінила результати незалежної експертизи в порушення Закону України «Про Український культурний фонд» та чинного «Порядку проведення конкурсного відбору проектів» (в редакції від 06.05.2021) та прийняла рішення не підтримувати значну частину проектів програм “Культура. Туризм. Регіони”, НОРД, “Аудіовізуальне мистецтво”, “Аналітика культури”, “Знакові події” (доля відхилених проектів в окремих ЛОТах цієї програми сягала 75%), які пройшли попередні стадії відбору, посіли високі місця в рейтингу та були схвалені Дирекцією УКФ, «через невідповідність пріоритетам обраного ЛОТ-у та програми в цілому та/або через відсутність демонстрації потенціалу позитивної динаміки масштабування та/або не врахування загальних стратегічних цілей Фонду». Натомість будуть профінансовані проекти, що за рішенням експертних рад мають меншу кількість балів і займають нижчі місця в рейтингу. Це безпрецедентне перекроювання результатів незалежного конкурсу не можна пояснити інакше, як упередженістю та намаганням замінити прозорі конкурсні процедури режимом “ручного управління”.

Такі дії Наглядової ради викликають підозри в тенденційності її членів та в наявності у них прихованих інтересів. Вони є нелегітимними, оскільки виходять за межі повноважень Наглядової ради, визначених в статті 7 Закону України «Про Український культурний фонд», суперечать основним принципам діяльності УКФ, визначеним в пункті 1 статті 2 цього закону та порушують умови участі в конкурсі, що містяться в Інструкціях для заявників, якими визначено пріоритети Фонду на 2021 рік.

Законом не передбачена «підтримка» Наглядовою радою проектів, що пройшли попередні стадії відбору, як і модифікація нею їхніх бюджетів, а лише схвалення відповідно до пріоритетів Фонду «рішення експертних рад Українського культурного фонду, погоджених Дирекцією Фонду, щодо …проектів, вартість яких перевищує 150 мінімальних заробітних плат». Про зміну пріоритетів учасники конкурсу мають бути повідомлені завчасно, а не постфактум. Приймаючи рішення не підтримувати проект Наглядова рада де-факто перебирає на себе функцію експертних рад та Дирекції Фонду, руйнуючи не тільки запроваджену в УКФ ефективну систему прийняття рішень, але також – і це ще небезпечніше – крихку довіру, що встановилася між культурним сектором та УКФ упродовж останніх років.

Всупереч принципам прозорості та підзвітності, зафіксованим у Законі, Наглядова рада не надала жодного обґрунтування своїм рішенням, позбавила учасників конкурсу права на апеляцію та/або обґрунтування потреби в фінансуванні, не проінформувала про зміни пріоритетів та підходів до проведення конкурсного відбору, відмовившись у такий спосіб від діалогу з середовищем і проявивши неповагу до учасників конкурсного відбору.

Український культурний фонд як державний інвестор сфери культури завоював репутацію демократичної інституції, що здійснює діяльність у прозорий, експертний, неупереджений спосіб через багатоступеневу систему запобіжників проти зовнішнього та внутрішнього втручання. Осердя цієї системи – незалежні експертні ради, складені з експертів, які обираються за принципом випадковості та діють анонімно, не вступаючи в безпосередній контакт з аплікантами. На роботу експертних рад завжди було чимало нарікань, однак УКФ системно підвищував експертну спроможність, посилюючи довіру всередині сектору. Перебирання функцій експертних рад Наглядовою радою Фонду є порушенням принципу експертної незалежності, дискредитацією фахової експертизи.

Варто зазначити, що робота Наглядової ради УКФ нового складу від початку викликала критику інституцій та стейкхолдерів культурного сектора. Організований Наглядовою радою конкурс на посаду виконавчого директора УКФ яскраво продемонстрував некомпетентність та неспроможність Наглядової ради, яка через нездатність визначитись з переможцем де-факто заблокувала діяльність УКФ на кілька місяців. Деякі члени Наглядової ради під час дискусій та обговорень у прямому ефірі вдавались до сексистських, обсценних та упереджених коментарів, публічно руйнуючи репутацію інституції.

Наслідок діяльності Наглядової ради нового складу – на середину року Фондом не завершено жодної переговорної процедури та не підписано жодного грантового договору за проектами, які передбачають схвалення Наглядовою радою, через що десятки проектів організаторами заморожено або перенесено на невизначений термін. Потерпає імідж України як надійного міжнародного партнера, адже левова частка проектів, відхилених Наглядовою радою, мають міжнародну складову. Розпочалася руйнація команди Фонду, позаяк частина ключових працівників уже подали заяви про звільнення із займаних посад.

Закликаємо Міністерство культури та інформаційної політики України втрутитись у ситуацію, що склалася, докладно проаналізувати дії нового складу Наглядової ради Фонду щодо підтримки проектів в рамках конкурсних програм 2021 року та вжити заходів з нейтралізації їхніх негативних наслідків. Вимагаємо розпуску Наглядової ради УКФ, скасування її рішень, прийнятих з порушенням законодавства та нормативних документів Фонду, та притягнення винних до відповідальності.

Український культурний фонд – спільне надбання українського громадянського суспільства, професійного та експертного середовищ, успішний кейс реформи державного управління та дієвий інструмент прозорого розподілу державних ресурсів. Ми не можемо допустити його дискредитацію зсередини. Ми пильно стежитимемо за перебігом подій та захищатимемо як інституцію, так і свої права всіма законними методами.

Лист підписали такі організації-учасники конкурсного відбору проектів УКФ: