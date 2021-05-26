Українська стрічка "Стоп-земля" отримала Кришталевого ведмедя Берлінале

9-го та 10-го червня фільм покажуть в кінотеатрах Берліна.

Повнометражний ігровий фільм української режисерки Катерини Горностай "Стоп-Земля" отримав нагороду за Найкращий повнометражний фільм від Юнацького журі конкурсної програми BerlinaleGeneration 14plus.

Про це повідомила пресслужба "Українського інституту".

"Це одна із найбільш вагомих нагород фестивалю, та перша для українського фільму в цій категорії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 9-го та 10-го червня, фільм покажуть в кінотеатрах Берліна в рамках другої частини фестивалю.

Докладніше про українську прем’єру на Берлінале-2021 читайте в матеріалі LB.ua "У космосі підліткового віку: «Стоп-Земля» Катерини Горностай".

Нагадаємо, цього року Берлінський кінофестиваль відбувся в березні в онлайн-форматі виключно для фахівців кіноіндустрії, а покази для для широкої публіки перенесли на червень 2021 року.