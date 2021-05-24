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Мінкультури презентувало айдентику та слоган до святкування 30-ї річниці Незалежності України

Основний лейтмотив проекту - "Ти у мене єдина".

Мінкультури презентувало айдентику та слоган до святкування 30-ї річниці Незалежності України
Фото: МКІП

Міністерство культури і інформаційної політики представило айдентику та слоган до святкування 30-ї річниці Незалежності України. 

Про це повідомила пресслужба МКІП.

"Цього року в Україні особливо відзначатимуть 30-річчя Незалежності України. До Дня незалежності за координації Міністерства культури та інформаційної політики України була підготовлена концепція єдиної візуальної символіки свята. В її основі покладена ідея бачення Незалежності як мрії, досягнення якої прагнули багато поколінь українців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що графічна візуалізація комплексу образів реалізована у вигляді калейдоскопічних квіткових орнаментів, які формуються із зображень, фотографій, символів, та стають основою динамічної айдентики, що розквітає, як сама країна. Айдентика розроблена креативною агенцією "Провід".

Основний лейтмотив проекту - "Ти у мене єдина". У МКІП пояснили, що це слоган, який є певним універсальним зверненням до країни, квітки, Незалежності та нації.

"Квітка – образ, що розкриває ідею держави. Вона росте та квітне, поєднуючи у собі розмаїття символів. Квітка є одним з найдавніших символів в орнаментально-знаковій культурі України. Її походження прослідковується ще з епохи енеоліту, а різні інтерпретації цього зображення зустрічаються в місцевих орнаментах по всій Україні. Квітка є центральним елементом Петриківського розпису. Це і є зрозумілим та універсальним символом для усіх, що об'єднує країну. Тож, до Дня Незалежності була створена власна версія цього сакрального зображення: квітка, яка буде формуватися образами сучасних досягнень", - йдеться у повідомленні.

Кожна область України матиме свою унікальну квітку-логотип з графічними елементами та кольоровою гамою прапорів цього регіону, а також квіти-символи сфер діяльності, як то: медицина, будівництво, наука, цифрові технології, виробництво.

Також додатково передбачена спрощена форма логотипу для використання на маленьких форматах, а також для друкованих або вишитих логотипах.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна святкуватиме День незалежності три дні, а на заходах буде 30 країн.

Раніше за дорученням президента  Міністерство закордонних справ України звернулося до Швеції з проханням надати у позику оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика для її тимчасового експонування в Україні в рамках святкування 30-ї річниці Незалежності.

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