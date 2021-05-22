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У Роттердамі сьогодні відбудеться фінал “Євробачення-2021”

Україна виступить у другій частині шоу під номером 19.

У Роттердамі сьогодні відбудеться фінал “Євробачення-2021”
Фото: EPA/UPG

У суботу, 22 травня у нідерландському місті Роттердам відбудеться фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021".

У фіналі виступлять представники 26 країн. Український гурт Go_A з піснею "Шум" виступить у другій частині фіналу під номером 19.

Як пише Укрінформ, у другому півфіналі 20 травня взяли участь представники 17 країн. За підсумками голосування у фінал вийшли десять виконавців, які представляють Ісландію, Албанію, Грецію, Швейцарію, Фінляндію, Молдову, Сербію, Болгарію, Сан-Марино і Португалію.

Окрім того, до фіналу шоу автоматично проходять п'ять країн - засновниць конкурсу: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія. А також держава, яка приймає конкурс, тобто Нідерланди.

18 травня у Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення-2021, у якому виступили 16 учасників, серед них український гурт Go_A. Тоді, окрім України, до фіналу пройшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія.

Нагадаємо, гурт Go_A став переможцем на національному відборі в 2020 році, але через коронавірус Євробачення не відбулося, і за гуртом залишили право представляти Україну на конкурсі в 2021 році.

На початку березня було представлено конкурсну версію пісні "Шум" та новий відеокліп.

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