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"Укрзалізниця" відкрила пасажирам доступ до онлайн-бібліотеки з 5 000 книжок

Сервіс поки що доступний тільки тим, хто подорожує швидкісними поїздами.

"Укрзалізниця" відкрила пасажирам доступ до онлайн-бібліотеки з 5 000 книжок
Фото: facebook.com/olexander.krasnoshtan

"Укрзалізниця" відкрила пасажирам доступ до онлайн-бібліотеки з п'ятьма тисячами книг, третина з яких безкоштовні. Однак послуга буде доступна поки що тільки тим, хто подорожує поїздами далекого сполучення та швидкісними поїздами Інтерсіті+.

Як повідомили у пресслужбі УЗ, отримати доступ можна за допомогою QR-кодів, їх розмістять у вагонах на спеціальних наклейках.

"Після сканування коду будуть завантажені додатки на базі операційних систем iOS або Android, а якщо його вже встановлено, то посилання направить безпосередньо в "залізничний"каталог LibrariUZ", - йдеться в повідомленні.

Доступ до бібліотеки формально повинен працювати по всьому маршруту слідування потяга, але УЗ рекомендує "завантажувати книги під час зупинок поїзда на станціях". Це пов'язано з тим, що покриття мобільним інтернетом досі є не по всій протяжності маршрутів.

В "Укрзалізниці" також наголосили, що весь контент легальний, а переважна більшість книжок - українською мовою. Крім того, є ще великий асортимент літератури англійською мовою, який постійно поповнюється. У найближчих планах - довести кількість книг в каталозі до 10 тисяч.

Раніше повідомляли, що у відкритий доступ виклали нову бібліотеку Софії-Мудрості.

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