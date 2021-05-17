"Моґі Fest" у Довженко-Центрі пройде 9 -17 червня

Подія мала відбутися на місяць раніше, під час фестивалю "Французька весна", втім, через карантинні обмеження, організатори вирішили перенести захід на червень. Ретроспектива пройде на СЦЕНІ 6 Довженко-Центру за підтримки Французького та Італійського інститутів в Україні. Забронювати квитки можна за посиланням.

Програма фестивалю:

9 червня - "Документи епохи" (1928) з живим виступом

10 червня - "В’язниця без ґрат" (Prison sans barreaux, 1938)

11 червня - "Дезертир" (Le Déserteur, 1939)

12 червня - "Париж у сутінках" (Paris After Dark, 1943)

15 червня - "Аравійська пригода" (Action in Arabia, 1944)

16 червня - "Завтра вже запізно" (Domani è troppo tardi, 1950)

17 червня - "Подаруй мені шанс" (Donnez-moi ma chance, 1957)

Леонід Могилевський (1899-1976) – режисер родом з Одеси. На початку кар’єри очолював відділ кінохроніки ВУФКУ, був колегою по цеху Дзиґи Вертова та Михаїла Кауфмана. Разом із Олександром Довженком ініціював створення першої кінотеки українських фільмів. У 1929 році Могилевський емігрував до Франції та взяв псевдонім Леонід Моґі (Léonide Moguy), під яким створював фільми у Франції, Італії та США. Серед найвідоміших стрічок Моґі – "Вірсавія" (1947), яку номінували на Велику міжнародну премію Венеційського кінофестивалю, та "Завтра – надто пізно" (1950), визнану найкращим італійським фільмом року.

Нову популярність ім’я Леоніда Моґі здобуло завдяки Квентіну Тарантіно. Фільми Моґі – "Париж у сутінках" (1943) та "Аравійську пригоду" (1944) – Тарантіно згадує серед стрічок, які надихали його на створення "Безславних виродків" (2009). А в фільмі "Джанґо вільний" (2012) навіть є персонаж, названий на честь українського режисера.