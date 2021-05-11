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Помер художній керівник театру "Романс" Ігор Крикунов

Причиною смерті митця називають COVID-19.

Помер художній керівник театру "Романс" Ігор Крикунов
Ігор Крикунов
Фото: facebook.com/diana.popova.104

У вівторок, 11 травня, помер керівник Академічного музично-драматичного циганського театр "Романс" Ігор Крикунов. Причиною смерті митця називають COVID-19.

Про це повідомила радниця Київського міського голови Віталія Кличка з питань культури і розвитку культурних проектів на громадських засадах Діана Попова.

"Сьогодні не стало засновника та багаторічного керівника музично-драматичного циганського театру "Романс" Ігоря Миколайовича Крикунова", - написала вона у фейсбуці.

Смерть Крикунова підтвердили Віталій Білоножко, Дмитро Оськін та інші митці.

Ігор Крикунов - народний артист України. Засновник і багаторічний художній керівник циганського театру "Романс", заснованого в 1994 році. У кіно однією з найвідоміших була його роль Василя у фільмі "Циганка Аза" (1987) режисера Георгія Кохана.

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