Netflix, Amazon та акторка Скарлетт Йогансон заявили про бойкот кінопремії "Золотий глобус"

Стрімінгові платформи Netflix та Amazon Studious оголосили про бойкотування кінопремії "Золотий глобус" через відсутність інклюзивності. До протесту також долучилася голівудська акторка Скарлетт Йогансон, пише "Суспільне.Культура" з посиланням на іноземні ЗМІ.

Платформи заявили про бойкот ще 7 травня, а актори получали долучатися кількома днями згодом. Голова Netflix Тед Сарандос заявив, що платформа не співпрацюватиме з Голівудською асоціацією іноземної преси, якій належить премія, допоки не відбудуться "більш суттєві зміни".

Поки серед 86 членів асоціації немає жодного темношкірого.

Amazon виступив зі схожою заявою, зазначивши, що чекає "щирого та істотного рішення".

Минулого тижня Асоцація проголосувала за реорганізацію, спрямовану на різноманітність. До кінця року її склад має поповнитися щонайменше 20 членами, а акцент має бути на представниках різних рас.

Акторка Йогансон 9 травня заявила, що вже тривалий час не співпрацює з голівудською асоціацією через некоректне ставлення її журналістів.

"Я часто стикалася з сексистськими питаннями від членів HFPA і зауваженнями, які межують з домаганнями. Через це я упродовж декількох років відмовлялася брати участь в їх пресконференціях на підтримку своїх нових фільмів", – розповіла актриса.

Нагадаємо, що "Золотий глобус" вручають за досягнення в кіноіндустрії з 1944 року. Цього року премію за найкращий фільм отримала стрічка "Земля кочівників".