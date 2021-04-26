Першою лауреаткою премії Drahomán Prize стала перекладачка з Німеччини

Першою лауреаткою премії Drahomán Prize для перекладачів з української мови на мови світу стала німецька перекладачка Клаудія Дате.

Ім’я переможниці оголосили під час урочистої церемонії, яка відбулася 23 квітня у київському Театрі на Подолі, повідомляє пресслужба Українського ПЕН-клубу.

Клаудія Дате - перекладачка з української мови на німецьку, координаторка проєкту, присвяченого літературному перекладу, в Тюбінгенському університеті. Завдяки їй німецькою мовою зазвучали твори Сергія Жадана, Олександра Ірванця, Тані Малярчук, Віктора Неборака, Марії Матіос, Андрія Куркова, Наталі Ворожбит та багатьох інших українських авторів. На премію Drahomán Prize її було номіновано з перекладами німецькою мовою поетичної збірки Сергія Жадана “Антена” (видавництво Suhrkamp) та роману Олексія Чупи “Казки мого бомбосховища” (видавництво Haymon Verlag).

У рамках церемонії також було вручено спеціальну відзнаку Капітули “за високу перекладацьку майстерність та промоцію української класичної літератури”. Її отримав Імадеддін Раеф – перекладач з української на арабську мову, який був номінований на Drahomán Prize Посольством України в Ліванській Республіці з перекладом “Бейрутських оповідань” Агатангела Кримського.

Нагадаємо, що до короткого списку премії Drahomán Prize за 2020 рік також потрапили перекладачка з української мови на чеську Рита Кіндлерова (номінована з перекладом публіцистичної праці Володимира В’ятровича “Україна. Історія з грифом “Секретно”) та перекладачка з української мови на польську Катажина Котинська (номінована з перекладом польською мовою роману Вікторії Амеліної “Дім для Дома”).

Загалом на здобуття премії Drahomán Prize за 2020 рік було номіновано 27 перекладачів і перекладачок із 14 країн, серед яких – Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща, Чехія, Італія, Сербія, Греція, Болгарія, Північна Македонія, США, Австралія, Бразилія та Ліван. Найбільше зголошень було подано закордонними видавництвами, дипломатичними представництвами України в різних країнах світу та науковими інституціями.

Премію Drahomán Prize заснували Український інститут, Український ПЕН та Український інститут книги з метою підтримати і відзначити перекладачів з української мови на мови світу. Відзнака вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном.