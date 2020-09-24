В Україні з’явилася премія для перекладачів з української на мови світу

В Україні з’явилася нова літературна премія – Drahoman Prize вручатимуть перекладачам з української мови на мови світу.

Про це 24 вересня розповіли представники трьох організацій-співзасновниць нової премії – Українського інституту, Українського ПЕН та Українського інституту книги.

Як зазначають організатори, премію створено, аби підтримати і відзначити роботу закордонних перекладачів, які відкривають світові літературу України, а отже, й саму Україну через твори її авторів.

Президент Українського ПЕН Андрій Курков повідомив, що Drahoman Prize вручатиметься раз на рік за "високу перекладацьку майстерність і внесок у промоцію української літератури за кордоном".

"Культура і, зокрема, література є надважливим інструментом представлення країни. Якщо не знають культури країни, то не знають і її саму, – зазначив Андрій Курков. – Це від початку Незалежності зрозуміли українські письменники і також ті закордонні перекладачі, які з різних причин полюбили українську мову й культуру і були готові практично безкоштовно докладати зусиль, щоб наблизити найкращі твори наших авторів до іноземного читача. Сьогодні, коли українських письменників перекладають у десятках країн, настав час підтримати перекладачів з української мови не тільки морально, але й за допомогою такого великого стимулу, як окрема премія. Перекладач – це людина-інституція, яка все життя працює на обрану іноземну літературу. Ми хочемо, щоб українська література якнайчастіше ставала обраною і таким чином – більш відомою у світі".

На пресконференції також повідомили імена членів Капітули (журі) Drahoman Prize 2020 року, які визначатимуть фіналістів та лауреата Премії. До складу Капітули ввійшли:

Андрій Курков, письменник, президент Українського ПЕН

Володимир Шейко, генеральний директор Українського інституту

Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги

Оля Гнатюк, дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету, віцепрезидентка Українського ПЕН

Остап Сливинський, поет та перекладач

Валентина Стукалова, менеджерка книжкових та інтелектуальних проєктів Французького інституту

Наталія Іваничук, перекладачка

Юрій Прохасько, перекладач

Марко-Роберт Стех, український і канадський літературознавець та письменник

Номінувати перекладача на здобуття Премії зможуть як члени Капітули, так і закордонні культурні інституції, дипломатичні установи, наукові центри, видавництва й творчі об’єднання.

"Перекладач є важливою фігурою в дипломатичних відносинах. Тому для Українського інституту, як установи культурної дипломатії, було природно і логічно стати співзасновником Drahoman Prize, – пояснює креативна директорка Українського Інституту Тетяна Філевська. – Це часто невидимий, але дуже важливий учасник переговорів, офіційних візитів, робочих зустрічей, і завжди це не лише переклад з мови на мову, а з культури на культуру. Через Drahoman Prize ми хочемо визнати роль перекладачів і їхню відповідальну місію у налагодженні культурних зв’язків, щоб Україна говорила зі світом однією мовою".

Пані Філевська також оголосила, що лауреат Drahoman Prize отримає статуетку, виготовлену відомим українським скульптором, і грошову винагороду в розмірі 2 000 євро (з урахуванням податків). Крім того, цьому перекладачеві або перекладачці запропонують додаткові можливості для роботи та промоції своєї творчості від Українського інституту та Українського інституту книги. Це може бути, зокрема, участь у перекладацьких резиденціях, закордонних ярмарках та фестивалях.

Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль розповіла, що цього року Український інститут книги запровадив Програму підтримки перекладів Translate Ukraine. Відтепер іноземні видавці можуть отримати фінансування з України на оплату авторських прав і перекладу. До кінця 2020 року має вийти 57 назв книжок у 26 країнах, на що передбачено кошти з державного бюджету в розмірі близько 5 млн грн.

"Логічним наступним кроком стало відзначення перекладачів, – наголосила Олександра Коваль. – Український інститут книги радо візьме на себе організацію і фінансування церемонії нагородження лауреата премії Drahoman Prize і запланує на це кошти у своєму бюджеті. Починаючи з 2022 року, ми хотіли б започаткувати проведення Всесвітнього конгресу перекладачів з української мови. Я вірю, що за кілька років завдяки нашим спільним зусиллям кількість перекладів творів наших авторів у світі значно зросте, тому що бути перекладачем з української мови означатиме бути провідником потужної, універсальної, оригінальної і цікавої всім людям планети літератури".

Претендувати на Премію зможуть перекладачі незалежно від країни проживання, у доробку яких щонайменше один перекладений і опублікований художній або документальний твір. До художніх або документальних творів організатори Премії відносять прозові, поетичні, драматичні та нон-фікшн видання (есеїстика, репортаж, інтерв’ю, біографія та мемуари). Книжка, з якою номінується перекладач, має бути опублікована в закордонному видавництві протягом трьох останніх років.

Прийом заявок триватиме від 24 вересня до 30 листопада. Зголошення має включати в себе електронний і паперовий примірники номінованої книжки, а також заповнену електронну аплікаційну форму.

Ім’я лауреата Drahoman Prize 2020 стане відомим під час урочистої церемонії, на яку запросять трьох фіналістів Премії і яка відбудеться в Києві у квітні наступного року.