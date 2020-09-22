На кінофестивалі "Київський тиждень критики" буде українсько-французька програма

На 4-му Київському тижні критики буде нова програма – "Фокус: Україна-Франція".

Як повідомляє прес-служба кінофестивалю, в її рамках відбудуться шість столичних прем’єр сучасних хітів українського та французького кіно, спільно обраних кінокритиками країн-учасниць.

"Фокус: Україна-Франція" – пілотна програма Київського тижня критики та Українського інституту, який організовує шоукейси українського кіно для міжнародної фахової спільноти. Щороку програма змінюватиме географічний фокус. Цього року її партнером виступає Французький інститут в Україні.

У рамках програми відбудуться київські прем'єри головних українських фільмів року – стрічок "Атлантида" Валентина Васяновича, "Погані дороги" Наталії Ворожбит і "Номери" Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва. Режисери представлять їх глядачам особисто.

Також гості фестивалю матимуть змогу побачити французькі фестивальні стрічки – "Сліпа зона" Патріка-Маріо Бернара і П'єра Трівідіка, "Південний термінал" Рабаха Аммера-Займеша та "Ти заслуговуєш на любов" Афсії Ерзі.

Критики обох країн обрали фільми для фестивальної програми та після показів долучаться до дискусії спільно із режисерами. Участь у програмі візьмуть Жульєт Гоффар (авторка видань Études, Sofilm) та члени Синдикату французьких кінокритиків, який є засновником Каннського "Тижня критики", – Лео Соесанто (Libération, Les Inrockuptibles, Premiere) й Олів’є Пеліссон (Bande à Part, Bref). Українську сторону представляють куратори Київського тижня критики – Дарія Бадьйор, Сергій Ксаверов, Анна Дацюк та Станіслав Битюцький.

Фото: Київський тиждень критики

Програма Київського тижня критики складається з трьох традиційних секцій – міжнародної програми з актуальними стрічками з лайн-апів головних світових кінофестивалів, тематичної ретроспективи культової кінокласики, а також київських прем’єр головних українських фільмів цього року. У рамках 4-го кінофестивалю також створено індустріальну секцію "Перший погляд", де українським продюсерам представлять роботи студентів кінофакультетів, відібрані організаторами.

4-й фестиваль пройде у кінотеатрі "Жовтень" з 22 по 28 жовтня. На відкритті фестивалю відбудеться церемонія нагородження щорічною національною премією кінокритиків "КІНОКОЛО".