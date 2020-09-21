У США під час віртуальної церемонії оголосили переможців премії "Еммі"

Церемонію провели без глядачів, однак із онлайн-трансляцією.

Фото: EPA/UPG

У Лос-Анджелесі пройшла 72-а церемонія нагородження телепремією "Еммі" . Через коронавірус ведучий Джиммі Кіммел провів церемонію перед залом без глядачів, її транслювали онлайн.

Втім переможців нагорджували не віртуально, а реально - статуетки їм вручали люди в захисних костюмах-смокінгах. Список лауреатів опублікований на сайті "Еммі".

Найкращим мінісеріалом визнали Watchmen ("Вартові") - супергеройський серіал. Акторка Реджина Кінг, яка знімалася в серіалі, отримала нагороду як найкраща акторка.

Найкращим актором мінісеріалу визнано Марка Руффало за роль в "Я знаю, що це правда".

У категорії комедійних серіалів переміг Shitt's Creek. Актори Кетрін О'Гара та Юджин Леві визнані найкращими комедійними акторкою та актором. Загалом серіал отримав 9 нагород.

Фото: EPA/UPG Кетрін О'Гара

"Спадкоємці" визнані найкращим драматичним серіалом, а найкращим актором цієї категорії визнано Джеремі Стронга. Серіал розповідає про родину, яка управляє медіа-імперією.

Найкращою акторкою драматичного серіалу обрали Зендею ("Ейфорія"). Вона ж стала і наймолодшою актрисою, яка завоювала нагороду в цій категорії.

Найбільшу кількість нагород отримав канал HBO - його роботи перемогли в 30 номінаціях. Netflix отримав 21 статуетку "Еммі".

Нагадаємо, що "Еммі" – це телевізійний аналог премії "Оскар". Статуетка-символ премії складається із жінки з крилами (уособлює телебачення як мистецтво), котра тримає атом, що символізує телебачення як науку.