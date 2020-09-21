У США під час віртуальної церемонії оголосили переможців премії "Еммі"

Втім переможців нагорджували не віртуально, а реально - статуетки їм вручали люди в захисних костюмах-смокінгах. Список лауреатів опублікований на сайті "Еммі".
Найкращим мінісеріалом визнали Watchmen ("Вартові") - супергеройський серіал. Акторка Реджина Кінг, яка знімалася в серіалі, отримала нагороду як найкраща акторка.
Найкращим актором мінісеріалу визнано Марка Руффало за роль в "Я знаю, що це правда".
У категорії комедійних серіалів переміг Shitt's Creek. Актори Кетрін О'Гара та Юджин Леві визнані найкращими комедійними акторкою та актором. Загалом серіал отримав 9 нагород.
"Спадкоємці" визнані найкращим драматичним серіалом, а найкращим актором цієї категорії визнано Джеремі Стронга. Серіал розповідає про родину, яка управляє медіа-імперією.
Найкращою акторкою драматичного серіалу обрали Зендею ("Ейфорія"). Вона ж стала і наймолодшою актрисою, яка завоювала нагороду в цій категорії.
Найбільшу кількість нагород отримав канал HBO - його роботи перемогли в 30 номінаціях. Netflix отримав 21 статуетку "Еммі".
Нагадаємо, що "Еммі" – це телевізійний аналог премії "Оскар". Статуетка-символ премії складається із жінки з крилами (уособлює телебачення як мистецтво), котра тримає атом, що символізує телебачення як науку.