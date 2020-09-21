Британські військові здійснили в Україні "найбільшу за двадцятиліття" десантну операцію
Британські військові здійснили в Україні "найбільшу за двадцятиліття" десантну операцію
Зеленський звернувся до "своїх": "Закінчуйте відмовлятись від відповідальності"
Зеленський звернувся до "своїх": "Закінчуйте відмовлятись від відповідальності"
У Мінську затримують учасників "маршу справедливості" (оновлено)
У Мінську затримують учасників "маршу справедливості" (оновлено)
Лещенко заявив, що Тимошенко подала стосовно нього позов до суду
Лещенко заявив, що Тимошенко подала стосовно нього позов до суду
У мережі опублікували дані тисячі білоруських силовиків, які затримували мітингувальників
У мережі опублікували дані тисячі білоруських силовиків, які затримували мітингувальників
"Слуга народу" офіційно висунула Верещук у мери і представила кандидатів у Київраду
"Слуга народу" офіційно висунула Верещук у мери і представила кандидатів у Київраду
​Корнієнко пояснив зміни списку "Слуги народу" в Київраду
​Корнієнко пояснив зміни списку "Слуги народу" в Київраду
У "Слузі народу" відредагували список "київської команди" вже після представлення
У "Слузі народу" відредагували список "київської команди" вже після представлення
На київському заводі Carlsberg Ukraine стався вибух, двоє людей постраждали (оновлено)
На київському заводі Carlsberg Ukraine стався вибух, двоє людей постраждали (оновлено)
ГоловнаКультура

У США під час віртуальної церемонії оголосили переможців премії "Еммі"

Церемонію провели без глядачів, однак із онлайн-трансляцією. 

Фото: EPA/UPG
У Лос-Анджелесі пройшла 72-а церемонія нагородження телепремією "Еммі". Через коронавірус ведучий Джиммі Кіммел провів церемонію перед залом без глядачів, її транслювали онлайн.

Втім переможців нагорджували не віртуально, а реально - статуетки їм вручали люди в захисних костюмах-смокінгах. Список лауреатів опублікований на сайті "Еммі".

Найкращим мінісеріалом визнали Watchmen ("Вартові") - супергеройський серіал. Акторка Реджина Кінг, яка знімалася в серіалі, отримала нагороду як найкраща акторка.

Найкращим актором мінісеріалу визнано Марка Руффало за роль в "Я знаю, що це правда".

У категорії комедійних серіалів переміг Shitt's Creek. Актори Кетрін О'Гара та Юджин Леві визнані найкращими комедійними акторкою та актором. Загалом серіал отримав 9 нагород. 

Кетрін О'Гара
Фото: EPA/UPG
Кетрін О'Гара

"Спадкоємці" визнані найкращим драматичним серіалом, а найкращим актором цієї категорії визнано Джеремі Стронга. Серіал розповідає про родину, яка управляє медіа-імперією.

Найкращою акторкою драматичного серіалу обрали Зендею ("Ейфорія"). Вона ж стала і наймолодшою актрисою, яка завоювала нагороду в цій категорії.

Найбільшу кількість нагород отримав канал HBO - його роботи перемогли в 30 номінаціях. Netflix отримав 21 статуетку "Еммі".

Нагадаємо, що "Еммі" – це телевізійний аналог премії "Оскар". Статуетка-символ премії складається із жінки з крилами (уособлює телебачення як мистецтво), котра тримає атом, що символізує телебачення як науку.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також