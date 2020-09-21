Помер колишній CEO PepsiCo Кендалл, який пригостив колою Хрущова

Кендалл очолив компанію у 1963 році керував нею до 1986 року.

Колишній CEO корпорації PepsiCo Дональд Кендалл, який познайомив з американською кока-колою жителів СРСР, помер в суботу у віці 99 років.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Тhe Wall Street Journal.

Кендалл очолив PepsiCo Inc. у 1963 році, у 42 роки, і керував нею до 1986 року. За цей час виручка компанія виросла в 40 разів, вона вийшла на нові ринки і серйозно потіснила заклятого конкурента - Coca-Cola Co.

Кендалл брав участьнаціональній виставці США, яка проходила в Москві в 1959 році і зумів пригостити колою радянського лідера Микиту Хрущова. У 70-х роках він організував бартерну угоду, в рамках якої радянська горілка продавалася в США, а в Росії було налагоджено виробництво коли.

Як повідомила сім'я Кендалла, він помер від природних причин.

Нагадаємо, Coca-Cola входить до переліку найдорожчих світових брендів за версією Forbes.