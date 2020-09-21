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​Можливий наступник Меркель назвав Путіна відповідальним за варварські військові дії російської армії

Фрідріх Мерц також закликав ввести санкції проти РФ після отруєння Навального.

​Можливий наступник Меркель назвав Путіна відповідальним за варварські військові дії російської армії
Аннегрет Крамп-Карренбауер та Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Один з провідних політиків від Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц, якого вважають можливим наступником Ангели Меркель, жорстко розкритикував політику президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Ця людина і його армія бомбардують лікарні, дитячі садки, школи та будинку для людей похилого віку", - заявив Мерц в відеоінтерв'ю медіакомпанії Bild, кажучи про війну в Сирії. На думку політика, приплив біженців в Європу багато в чому викликаний "варварськими військовими діями з боку російської армії, за які несе відповідальність Путін".

Політик нагадав, що Сирія більше 9 років охоплена військовим конфліктом між режимом президента Башара Асада і різними угрупованнями його супротивників, а також терористичними формуваннями. В результаті військових дій загинули сотні тисяч людей, а мільйони сирійців були змушені покинути країну. Росія ж надає підтримку режиму Асада.

Мерц також підтримав посилення курсу федерального уряду в стосунках з Москвою, після отруєння опозиціонера Олексія Навального. "Ескалація напруженості в двосторонніх відносинах в даний час виходить не від Німеччини або від Європи, а "виключно від Росії", - наголосив Мерц.

На думку німецького політика, оскільки Росія не веде розслідування цього злочину на своїй території, "прийшов час поставити питання: чи можемо ми продовжувати діяти так, як раніше?".

Нагадаємо, Навальному стало погано на борту літака по дорозі з Томська в Москву 20 серпня. Два дні РФ не давала дозволу на його переведення за кордон на лікування, а 22 серпня він все ж був транспортований до Німеччини. Російські лікарі заперечували отруєння Навального.

9 вересня Die Zeit повідомила, що результати аналізів, проведених Інститутом фармакології і токсикології Збройних сил Німеччини свідчать, що Навального отруїли новим, більш смертоносним видом бойової нервово-паралітичної речовини "Новачок". Імовірно, він мав померти ще в літаку, але його вдалося врятувати, бо пілот вирішив екстрено посадити літак.

10 вересня стало відомо, що Навальний повністю отямився. Лікарі очікують, що фізично він зможе відновитися на 90%.

17 вересня Європарламент закликав зупинити "Північний Потік-2" і ввести санкції через отруєння Навального.

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