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Трамп "благословив" покупку мережі TikTok корпорацією Oracle

Президент вважає, що покупка сервісу вирішує проблеми нацбезпеки США.

Трамп "благословив" покупку мережі TikTok корпорацією Oracle
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп схвалив покупку американського сегмента соціальної мережі TikTok корпорацією Oracle. Про це пише Reuters.

Виступаючи перед журналістами у Білому домі, Трамп сказав, що "дає благословення" на угоду між Oracle і китайською компанією ByteDance, якій належить додаток TikTok.

Глава Білого дому відзначив, що покупка сервісу вирішує проблеми національної безпеки США. Крім того, це дозволить додатку продовжити роботу на території Сполучених Штатів.

Американська влада вважає, що TikTok загрожує нацбезпеці: нібито додаток збирає дані про користувачів і передає їх китайським спецслужбам. У ЦРУ підтвердили, що розробники дійсно можуть отримувати доступ до смартфонів користувачів TikTok, однак не знайшли доказів, що такі дані надходили до влади КНР.

У серпні Трамп під загрозою заборони додатку зажадав продати TikTok будь-якій американській компанії до 15 вересня. Серед потенційних покупців була компанія Microsoft спільно з торговою мережею Walmart, а також IT-гігант Oracle.

У вересні американський президент заявив, що угода між ByteDance і Oracle не відбудеться, якщо китайська компанія збереже контрольний пакет акцій в американському сегменті відеосервісу.

З 20 вересня Міністерство торгівлі США заборонило завантажувати TikTok. У компанії заявили, що оскаржуватимуть це рішення і зазначили, що готові співпрацювати з американським урядом.

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