Кіпр вдруге заблокував санкції Євросоюзу проти Білорусі

Санкційний список ЄС включає близько 40 осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів у Білорусі і насильство проти мирних демонстрантів.

Кіпр у п’ятницю, 18 вересня, вдруге заблокував санкції Європейського Союзу проти Білорусі, наклавши вето на проєкт штрафних заходів на засіданні Комітету постійних представників країн ЄС у Брюсселі.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Кіпр пояснює свою протидію прагненням домогтися введення штрафних заходів ЄС проти Туреччини, яка веде розвідку газу в спірних водах в східній частині Середземного моря.

Дипломати у Брюсселі сподіваються, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 21 вересня вдасться схилити Кіпр до відмови від вето.

Водночас держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон підтримав позицію Кіпру щодо санкцій проти Анкари.

Конфлікт між Туреччиною з одного боку і Грецією і Кіпром з іншого розгорівся влітку, коли Анкара відправила дослідницьке судно Oruc Reis проводити геологорозвідувальні роботи поблизу грецького острова Кастелорізо в супроводі військових суден. В результаті турецькі та грецькі збройні сили були приведені в стан підвищеної боєготовності.

Санкційний список ЄС включає близько 40 осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів у Білорусі і насильство проти мирних демонстрантів.

Він не може вступити в силу близько двох тижнів через те, що рішення про санкції має бути ухвалене одноголосно всіма 27 країнами ЄС. 10 вересня Кіпр наклав вето проти запланованих санкцій.