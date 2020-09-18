В Литві та Польщі спростували заяви Лукашенка про закриття кордонів

Напередодні Лукашенко заявив про те, що Мінськ "вимушений" закрити державні кордони з Литвою та Польщею та посилити охорону кордону з Україною.

Білорусь не перекривала кордонів з Польщею та Литвою, як про це раніше заявив білоруський лідер Олександр Лукашенко.

Про це повідомляють польські та литовські ЗМІ з посиланням на заяви чиновників цих країн.

Так, за інформацією служби новин польського радіо RMF24, рух на кордоні між країнами постійно триває. За даними польських прикордонників, пасажиропотік між країнами скорочується через Covid-19, але між країнами як і раніше існує великий обсяг вантажопотоку.

Зі свого боку міністр транспорту Литви Ярослав Наркевич у коментарі литовському виданню Delfi сказав, що офіційної інформації з Білорусі про перекриття кордонів не надходило. Пропускна здатність на прикордонному пункті Мядінінкай нормальна.

Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що Мінськ "вимушений" закрити державні кордони з Литвою та Польщею та посилити охорону кордону з Україною.

16 вересня Лукашенко назвав Україну "форпостом політичних провокацій", які, за його словами, націлені проти Білорусі.

17 вересня Європарламент відмовився визнати Лукашенка президентом Білорусі і підтримав заклики опозиції провести нові вибори за участю міжнародних спостерігачів.