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Тихановська заявила в ООН, що ситуація в Білорусі вимагає негайного міжнародного втручання

Політик підтвердила готовність до діалогу з владою.

Тихановська заявила в ООН, що ситуація в Білорусі вимагає негайного міжнародного втручання
Світлана Тихановська
Фото: Скріншот відео

Опозиціонерка Світлана Тихановська вважає, що ситуація в Білорусі вимагає негайного міжнародного втручання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Тихановської під час дебатів щодо Білорусі в раді ООН з прав людини.

"Мирних протестувальників незаконно затримували, били, ґвалтували, деякі з учасників протесту померли", - сказала опозиціонерка.

Тихановська закликала допустити в Білорусь спеціального доповідача ООН.

Політик також підтвердила готовність опозиції вести переговори з владою і шукати мирне вирішення кризи. 

Постійний представник Білорусі Юрій Амбразевич вимагав зупинити трансляцію її виступу.

"Я знову прошу припинити трансляцію відео, що не мають відношення ні за суттю, ні за процедурною стороною до події, яка відбувається сьогодні тут, у стінах Ради ООН з прав людини. Виступ окремо обраних громадян Республіки Білорусь не може вважатися прийнятним. Прохання припинити трансляцію відео Світлани Тихановської", - заявив Амбразевич.

Нагадаємо, сьогодні спецдоповідач ООН з прав людини в Білорусі Анаїс Марін під час дебатів у Женеві заявила про можливість появи "чергової залізної завіси" в Європі у зв’язку із заявою Олександра Лукашенка про закриття кордонів з Литвою і Польщею.

Раніше повідомлялося, що Тихановська пообіцяла Лукашенку гарантії безпеки у разі мирної передачі влади.

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