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Естонія обмежила продаж алкоголю через коронавірус

Заборона діятиме впродовж місяця.

Естонія обмежила продаж алкоголю через коронавірус
Фото: zn.ua

Уряд Естонії схвалив загальнодержавні обмеження на продаж алкоголю, які почнуть діяти з 25 вересня. Обмеження вводиться до 24 жовтня включно.

Про це повідомляє ERR.

Заборона на продаж алкоголю діятиме з півночі до 10:00 в усіх місцях, де алкоголь продається для вживання на місці, наприклад, у барах, нічних клубах, ресторанах, театральних буфетах і готелях.

"В Естонії відбулося стрибкоподібне зростання випадків зараження COVID-19, і тому нове запровадження загальнодержавного обмеження є необхідним і обґрунтованим. Як ми бачимо, коронавірус особливо добре поширюється на вечірках. На жаль, вживання алкоголю змінює поведінку людей таким чином, що сприяє поширенню вірусу. У зв'язку з цим я закликаю людей не створювати своєю ризикованою поведінкою нових можливостей для поширення вірусу ані в публічних місцях, ані на приватних вечірках", - заявив прем'єр-міністр Юрі Ратас.

Зазначається, що необхідність продовження обмеження буде оцінена за тиждень до закінчення терміну дії заборони.

За даними Департаменту здоров'я Естонії, станом на 17 вересня захворюваність на коронавірус протягом останніх 14 днів становила 25,36 на 100 тисяч населення. При цьому 1 серпня цей показник становив 4,4, а 15 серпня - 8,4.

В Естонії, населення якої становить 1,329 мільйона осіб, від початку пандемії виявлено 2 778 випадків коронавірусу. 64 людини померли.

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