Сейм Латвії підтримав заборону георгіївської стрічки

Сейм Латвії в першому читанні прийняв закон, який передбачає заборону георгіївської стрічки на публічних заходах.

Про це пише Delfi.

"Беручи до уваги експансію Росії в Україну та її тоталітарну ідеологію щодо колишніх республік СРСР, у Латвії є підстави розглядати загрозу своїй демократичній системі і безпеці. Заборона на георгіївські стрічки обмежила б такі прояви ідеології", - раніше підкреслював голова парламентської Комісії з прав людини і суспільних справ Артусс Кайміньш.

Нині в Латвії під час публічних заходів закон забороняє використання прапорів, гербів і гімнів колишнього СРСР, його республік і нацистської Німеччини, нацистських свастик, знаків SS і радянської символіки - серпа і молота, а також їх стилізації. Виняток можливий лише в разі, якщо все це не використовується для прославлення тоталітарних режимів або виправдання скоєних режимами злочинів.

Нагадаємо, георгіївська стрічка в Україні законодавчо заборонена з червня 2017 року. За її використання передбачено штраф від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів.

У Росії георгіївська стрічка як символ Перемоги почала використовуватися з 2005 року. З початком російської агресії проти України її почали використовувати сепаратисти і бойовики. У 2014 році її також використовували "Самооборона Криму" і проросійські сепаратисти на Донбасі.