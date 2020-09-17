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У Європарламенті заявили про загрозу безвізу через відбір керівника САП

"Український парламент проштовхує кандидатів, які не мають досвіду та доброчесності". 

У Європарламенті заявили про загрозу безвізу через відбір керівника САП
Фото: Politeka

Євродепутатка та заступниця голови Делегації парламентського комітету співпраці між Європейським Союзом і Україною Віола фон Крамон прокоментувала призначення конкурсної комісії на зайняття адміністративних посад у Спеціальній антикорупційній прокуратурі.

У дописі в Twitter вона зазначила, що "український парламент проштовхує кандидатів, які не мають досвіду та доброчесності, до вибору голови Спеціальної антикорупційної прокуратури".

"Влада ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС та подальшу допомогу в розмірі 1,5 млрд євро", - заявила фон Крамон.

До цього посли країн G7 звернулися до української влади з проханням захистити НАБУ і САП та підтримати антикорупційні органи.

Нагадаємо, що Верховна Рада на засіданні 17 вересня з третьої спроби призначила парламентських представників до складу конкурсної комісії на зайняття адміністративних посад у Спеціальній антикорупційній прокуратурі. За дві попередні постанови парламент не набрав достатньої кількості голосів.

Комісія повинна запропонувати для призначення нового керівника САП замість Назара Холодницького, який нещодавно звільнився.

До складу конкурсної комісії САП входять чотири представники від Ради прокурорів і сім від парламенту. Згідно з законом про прокуратуру, членами конкурсної комісії повинні бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також значний досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції.

Рада прокурорів свою квоту вичерпала ще в червні. 

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