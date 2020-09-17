Рада з третьої спроби призначила своїх представників до конкурсної комісії САП

Верховна Рада на засіданні 17 вересня призначила парламентських представників до складу конкурсної комісії на зайняття адміністративних посад у Спеціальній антикорупційній прокуратурі.

"За" проголосували 239 народних депутатів.

Це вже третя постанова про призначення членів комісії - за дві попередні в парламенті не набралося достатньої кількості голосів.

Найбільше голосів дала фракція "Слуга народу" (172), також постанову підтримали ОПЗЖ, "За майбутнє", "Голос" і вісім позафракційних нардепів.

Проєкт постанови пропонував таких осіб:

Бусол Олену Юріївну – старшого наукового співробітника, завідувача кафедри спеціально-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, доктора юридичних наук (за згодою);

– старшого наукового співробітника, завідувача кафедри спеціально-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, доктора юридичних наук (за згодою); Гуджала Андрія Андрійовича – керуючого партнера адвокатського об’єднання «ГуДеГ» (за згодою);

– керуючого партнера адвокатського об’єднання «ГуДеГ» (за згодою); Дрозда Олексія Юрійовича - начальника відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ, доктора юридичних наук, доцента (за згодою);

- начальника відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ, доктора юридичних наук, доцента (за згодою); Коваль Катерину Петрівну – першого заступника голови Союзу юристів України (за згодою);

– першого заступника голови Союзу юристів України (за згодою); Навроцького Вячеслава Олександровича - професора кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, професора кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора (за згодою);

- професора кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, професора кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора (за згодою); Романюка Богдана Васильовича – професора кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету, кандидата юридичних наук, доцента (за згодою);

– професора кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету, кандидата юридичних наук, доцента (за згодою); Соболя Євгена Юрійовича - завідувача кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктора юридичних наук, професора (за згодою).

Нагадаємо, що до складу конкурсної комісії САП входять чотири представники від Ради прокурорів і сім від парламенту. Згідно з законом про прокуратуру, членами конкурсної комісії повинні бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також значний досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції.

Рада прокурорів свою квоту вичерпала ще в червні. Конкурсна комісія є повноважною, якщо до її складу призначено не менше шести осіб. Але якщо Верховна Рада протягом трьох місяців з дня призначення до складу комісії представників Радою прокурорів не призначить в установленому порядку жодної особи, комісія вважається повноважною за умови входження до її складу чотирьох осіб.

Комісія повинна запропонувати для призначення нового керівника САП замість Назара Холодницького, який нещодавно звільнився.