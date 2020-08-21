Венедіктова звільнила Холодницького з посади голови САП (документ)

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова задовольнила заяву свого заступника - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про звільнення з посади та з органів прокуратури.

Про це Холодницький повідомив у своєму фейсбуці, оприлюднивши копію заяви.

Керівника САП звільнено в день подачі заяви - 21 серпня.

Фото: facebook.com/NKholodnytskyi

"За п’ять років мені вдалося створити колектив, відданий власній справі та ідеї – незламний, сильний та професійний. Це справжні спартанці, які віддано служать своєму народу та готові до безкомпромісної боротьби із корупцією", - заявив Холодницький.

Він подякував своїм колегам і висловив переконання, що "Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України виконають свою місію".

Нагадаємо, що наприкінці травня генпрокурорка Ірина Венедіктова звинуватила керівництво і прокурорів САП у бездіяльності та пообіцяла відреагувати на це. Вона повідомила, що в резонансних і актуальних провадженнях, у яких підозри були повідомлені ще два-чотири роки тому, досі не завершено слідство, а винуватих не притягнуто до відповідальності.

Через деякий час вона повідомила, що службове розслідування стосовно Холодницького виявило порушення в його роботі.

16 червня стало відомо, що кадрова комісія ОГП відкрила дисциплінарне провадження проти Холодницького і розгляне клопотання про його відсторонення від займаної посади.

Згодом рішення про відсторонення Холодницького відклали.