Венедиктова обвинила прокуроров и руководство САП в бездеятельности

Генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в бездеятельности и пообещала отреагировать на это.

В своем обращении, опубликованном Офисом генпрокурора, она заявила, что провела совещание с руководителями НАБУ Артемом Сытником и САП Назаром Холодницким еще в первую неделю своего пребывания на должности генпрокурора. Они обсуждали состояние противодействия коррупционным правонарушениям и согласовали меры для решения проблемных вопросов.

"Однако прошло два месяца, а воз и ныне там. В чем же причина отсутствия реальных результатов в такой чувствительной для общества сферы борьбы с коррупцией?" - задалась вопросом Венедиктова.

Она подчеркнула, что САП является автономным органом и Генпрокуратура не имеет права давать ее прокурорам указания.

"Состояние организации расследования уголовных производств свидетельствует о многочисленных нарушениях и ненадлежащем выполнении служебных обязанностей руководством и прокурорами САП", - заявила Венедиктова.

Он сообщила, в резонансных и актуальных производствах, в которых подозрения были сообщены еще два-четыре года назад, до сих пор не завершено следствие, а виновные не привлечены к ответственности.

В пример она привела дело Рената Кузьмина. В Пуще-Водице, где ему выделили две служебные комнаты, для Кузьмина срубили ценные деревья, обнесли гектар площади забором и построили дом на 1000 кв. метров. В 2017 году бывшему чиновнику сообщили о подозрении, он находился в международном розыске, а год назад стал нардепом.

"В ноябре 2019 расследование этого дела было поручено детективам НАБУ. Прокурорами САП за шесть месяцев после получения этого производства не было обеспечено исполнение ни одного следственного или процессуального действия, хотя предварительный орган досудебного расследования допросил более 100 человек и провел 30 судебных экспертиз", - добавила Венедиктова.

Производство было закрыто из-за нарушения сроков.

"Но этот позорный случай бездеятельности САП - не единственный", - отметила генпрокурор.

Она сообщила, что после смены подследственности в производстве о хищениях средств для выполнения государственного оборонного заказа также не было предпринято ни одного действия. "Как следствие "процессуальной неуклюжести" - постановление суда об отказе прокурору САП в продлении сроков досудебного следствия в производстве", - сообщила Ирина Венедиктова.

"Вопиющие факты системных просчетов в организации работы прокуроров САП свидетельствуют о созерцательной позиции и полном отсутствии адекватных мер со стороны руководства этой прокуратуры, и такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования генерального прокурора", - подытожила она.

Напомним, что президент Владимир Зеленский 17 марта подписал указ о назначении Ирины Венедиктовой генеральным прокурором.

Другим указом Зеленский освободил Венедиктову от исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований.