Фигурантке дела Шеремета Яне Дугарь суд изменил меру пресечения

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривен.

Данное решение суд принял вечером в понедельник, 25 мая.

Таким образом, суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Свою позицию прокуратура объяснила тем, что срок домашнего ареста на время проведения досудебного расследования не может превышать 6 месяцев, а Дугарь пребывает на домашнем аресте уже более 5 месяцев.

Они заявили, что менее чем за месяц невозможно закончить все процессуальные действия.

Сторона защиты просила отклонить данное ходатайство.

В частности, адвокат Николай Ореховский заявил, что поскольку досудебное расследование уже закончено, никакие процессуальные действия проводиться не будут.

Сторона защиты заявляла, что у Дугарь нет денег для внесения залога.

Кроме того, Дугарь хотели взять на поруки 5 человек, среди них - бывшие и действующие депутаты Верховной Рады, но суд отказал в данном ходатайстве.

Ранее сегодня Печерский районный суд Киева продлил арест фигуранта дела Андрея Антоненко без права внесения залога до 23 июля.

Под стенами Офиса президента в Киеве состоялась акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета.