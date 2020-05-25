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СБУ пришла с обысками в Харьковский горсовет

Обыски проводятся в рамках расследования, связанного с введением E-ticket в городском электрортранспорте.

СБУ пришла с обысками в Харьковский горсовет
Иллюстративное фото
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в Харьковском городском совете.

Обыски проводятся в рамках расследования, связанного с введением в городском электротранспорте единого электронного билета E-ticket, пишет местное издание Харків Times.

Сообщается, что обыски проходят в служебных кабинетах заместителя городского главы по вопросам инфраструктуры города Евгения Водовозова и директора Департамента инфраструктуры горсовета Сергея Дульфана.

Официально правоохранительные органы и пресс-служба горсовета на момент выхода этой публикации ее не комментируют.

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