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Суд по делу Савченко-Рубана не может начаться более года

Следующее заседание назначено на 13 июля.

Суд по делу Савченко-Рубана не может начаться более года
Архив
Фото: Віра Курико

Броварской горрайонный суд Киевской области более года не может провести подготовительное заседание по делу в отношении экс-нардепа Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Как сообщили LB.ua в суде, первое подготовительное заседание было назначено еще 13 апреля 2019 года. В большинстве случаев заседания переносятся по ходатайству адвокатов обвиняемых. Последнее время заседания переносятся из-за ходатайств защиты в связи с карантином, сообщили в суде.

В свою очередь, адвокат Савченко Александр Шадрин сообщил изданию, что заседания переносятся по разным причинам: аттестация прокуроров, нехватка судей, карантин и т.д.

Следующее заседание назначено на 13 июля на 10:00.

Дело рассматривает коллегия судей в составе Елены Кичинской, Василия Батюка и Тамары Михиенковой.

Напомним, Савченко подозревают в создании террористической организации, незаконном обращении с оружием и боеприпасами, действиях, направелнных на свержение конституционного строя и захвате государственной власти. Она провела за решеткой 13 месяцев - с 23 марта 2018 года по 16 апреля 2019 года.

Рубану вменяют подготовку террористического акта и незаконное обращение с оружием.

Вікторія МатолаВікторія Матола, Редакторка відділу "Право"
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