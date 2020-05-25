Суд разблокировал назначение нового руководителя "Центрэнерго"

Шестой апелляционный административный суд отменил запрет на смену руководства "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко.

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

По его мнению, именно с этим решением было связано утреннее "минирование" апелляционного суда.

"Благодарен судьям апелляционного суда, которые продолжили деятельность после необходимых противотеррористические мероприятий. Суд оперативно продолжил работу и принял долгожданное решение. Отменено постановление, которым было заблокировано назначение нового директора "Центрэнерго". Терроризм не сработал", - написал Сенниченко в фейсбуке.

Фонд государственного имущества тоже был вынужден приостановить работу из-за сообщения о минировании.

Напомним, что 26 февраля Кабинет министров согласовал предложение ФГИ о назначении новым и.о. гендиректора "Центрэнерго" экс-менеджера компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ) Александра Корчинского.

Но через два дня Окружной административный суд Киева запретил ФГИ совершать действия, направленные на смену членов дирекции ПАО "Центрэнерго".

"Центрэнерго" - один из приоритетных объектов для приватизации в Украине.

В ее состав входят три ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей мощности электростанций Украины. На ТЭС компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а пять предназначены для использования газомазутного топлива. Государству принадлежат 78,289% компании.