Правительство должно четко определить механизм и сроки погашения задолженности перед производителями ВИЭ, - УАВЭ

Задолженность должна быть погашена не позднее 31 декабря этого года.

В тексте Меморандума о взаимопонимании с производителями электроэнергии из возобновляемых источников, подготовка которого ведется в правительстве, должны быть четко определены механизм и сроки погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ. Об этом заявили в Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

В Украине действуют «зеленые» тарифы, по которым ГП «Гарантированный покупатель» обязан покупать всю электроэнергию, вырабатываемую из возобновляемых источников. На сегодня перед производителями ВИЭ возникла задолженность в размере более 12 млрд грн.

«Инвесторы ВИЭ понимают, что 2020 год является сложным в связи с пандемией коронавируса и с пониманием относятся к задержкам платежей во время карантина на уровне почти 90%. Отрасль не насчитывала штрафные санкции и пени, как предусмотрено в договоре, и готова продолжать не начислять их еще определенный отрезок времени после смягчения карантинных мероприятий, к моменту стабилизации рынка, фактически кредитуя энергорынок без процентов, в национальной валюте», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для выполнения инвесторами своих обязательств перед кредиторами, задолженность перед производителями ВИЭ должна быть погашена не позднее 31 декабря этого года.

"Мы ожидаем отражение в меморандуме конкретных мероприятий, которые будут приняты органами государственной власти для погашения задолженности и сроков их реализации», - заявили в УАВЭ.

В ассоциации добавляют, что кроме погашения уже накопленной задолженности, необходимо наладить регулярность текущих выплат, чтобы стабилизировать денежный поток инвесторов, которые уже скоро не смогут обеспечивать кредитные обязательства.

Задолженность перед инвесторами в ВИЭ возникла из-за обострения финансовых проблем ГП «Гарантированный покупатель», ставшие следствием кризиса энергетической системы Украины. Кризис был вызван введением нерабочей модели рынка электроэнергии, ручного регулирования, воздействия лоббистских промышленных групп и популистских действий власти.