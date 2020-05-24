Фото: nikopol.informator.ua

Возле разрушенного моста в поселке Алексеевка Никопольского района построят понтонную переправу.

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".

"Сегодня утром колонна 808-го понтонно-мостового полка отправилась из города Белгорода-Днестровского в Днепропетровскую область для обустройства понтонной переправы рядом с разрушенным мостом на дороге Н-23 в Алексеевке", - сообщили дорожники.

По данным никопольского издания "Информатор", подготовительные работы для временного переезда начались еще в субботу. Он будет находится между обвалившимся автомобильным и железнодорожным мостами.

23 мая на месте происшествия собрались представители комиссии никопольской районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и приняли решение об установке понтонного моста.

Напомним, что мост в Алексеевке обвалился 20 мая, когда по нему проезжала груженная металлическими трубами фура. Общий вес грузовика с прицепом составлял около 36 тонн.

Но так как построенный в 1955 году мост относился к категории "ограниченно трудоспособных", заезд на него был разрешен только транспорту весом менее 10 тонн. Также действовало ограничение скорости движение - до 10 км/час.

Грузовой автомобиль подняли со дна водоема 24 мая. Для этого пришлось задействовать технику Никопольского речного порта.