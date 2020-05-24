Фонд гарантирования вкладов с 17-й попытки продал стадион "Черноморец" за 193 млн гривен

Фонду гарантирования вкладов физических лиц удалось с 17-й попытки продать стадион "Черноморец". Покупателем стала американская фирма Allrise Capital Inc, которая базируется в Калифорнии, пишет "Думская".

Компания занимается "инвестиционной деятельностью", в ней работает до десяти сотрудников. Генеральный директор Allrise Capital Inc - Руслан Зинуров, исполнительный директор - Михаил Трубчик. В регистрационных документах также упоминается некий Владимир Евсеев.

Стоимость сделки - 193 млн гривен при стартовой цене 1,140 млрд гривен. Стадион продавали 22 мая на электронной площадке FFN по голландской модели аукциона со снижением цены..

На торги был выставлен комплекс нежилых зданий центрального стадиона "Черноморец", расположенных в Одессе по адресу ул. Маразлиевская, 1/20 (стадион, фитнес-центр, бизнес-центр с рестораном, гостиница, паркинг и пр.). Общая площадь недвижимости – 80,289 тысяч квадратных метров.

Активы находились на балансе обанкротившегося АО "Имэксбанк".

Имэксбанк был закрыт в начале 2015 года после того, как Нацбанк поймал его на операциях, которые привели к уменьшению капитала и существенному ухудшению его ликвидности. Бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева говорила, что владелец банка Леонид Климов - один из крупнейших должников НБУ.

Стадион "Черноморец" - домашняя арена ФК "Черноморец", который занимает 10 место в Первой лиге сезона 2019-2020 годов и может прекратить существование.