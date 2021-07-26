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В Україні виявили "клон" Фонду гарантування вкладів

Роботу "тезки" перевірять правоохоронці.

В Україні виявили "клон" Фонду гарантування вкладів
Фото: http://podrobnosti.ua

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до поліції внаслідок виявлення компанії-"тезки" - ТОВ "Фінансова компанія «Фонд гарантування вкладів»".

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

"ФГВФО не має жодного відношення до компанії-двійника "Фінансова компанія "Фонд гарантування вкладів", що була зареєстрована 25 березня поточного року та має код ЄДРПОУ 44085785. Закликаємо усіх бути уважними при укладенні різного роду угод із вказаною фінкомпанією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Фонд гарантування вкладів звернувся до Національної поліції з проханням вивчити діяльність компанії-тезки та вжити відповідних заходів для запобігання вчиненню можливих шахрайських дій.

Наразі відомо, що "клон" у видах своєї діяльності відзначив: будівництво житлових і нежитлових будівель; інші види грошового посередництва; інші види кредитування; надання інших фінансових послуг.

"Спорідненість сфер діяльності та схожість назв можуть вводити в оману клієнтів фінкомпанії. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб направив лист-звернення до компанії-двійника з вимогою змінити назву, а також до Міністерства юстиції із запитом вивчити правомірність проведення реєстраційних дій щодо компанії. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб залишає за собою право звернення до суду. Показово, що серед засновників фінкомпанії є колишні недобросовісні позичальники одного з банків, що ліквідуються. Термін прострочки за договорами яких, на момент продажу, становив близько 10 років", - наголосили у ФГВФО.

Нагадаємо, у лютому Фонд гарантування вкладів повернув контроль над зомбі-банком "Капітал".

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